Manchester United ber fansen om hjelp i kampen mot rasisme

Kampanjen «See Red» (se rødt) ble lansert fredag. Tidligere i uken kom ligarival Arsenal med en handlingsplan under navnet «#StopOnlineAbuse» (stopp nettmisbruk).

United-stjernene Anthony Martial, Marcus Rashford og Fred har gjennom sesongen opplevd å få rasistiske meldinger i sosiale medier.

Nylig slo Fred tilbake ved å si at «vi ikke kan mate den kulturen». Uttalelsen kom etter at brasilianeren ble utsatt for rasisme etter Uniteds kvartfinaletap for Leicester i FA-cupen.

Arsenal-legenden Thierry Henry besluttet i forrige uke å deaktivere alle sine kontoer i sosiale medier. Det ble gjort i protest mot det økende netthatet.

– Det store omfanget av rasisme, mobbing og der igjennom den mentale torturen er for giftig til å ignorere, forklarte Henry. (NTB)

