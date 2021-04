TV-sport skjærtorsdag, time for time

18.00: Golf, ANA Inspiration (3,1 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første spilledag fra Mission Hills CC i Rancho Mirage, California. Dette er 50. utgave av turneringen, som også er årets første major for kvinner. Mirim Lee (30) fra Sør-Korea vant turneringen i fjor og er tilbake for å forsvare tittelen i år. (Vsport Golf)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinale 1. kamp: HC Vardar – Veszprem HC fra Skopje. (Vsport 1)

19.00: Håndball, tysk 1. Bundesliga menn, fra 17. runde: MT Melsungen – Rhein Neckar Löwen fra Rothenbach-Halle. Gjestende Löwen holder en fjerdeplass, bare to poeng bak serieleder Flensburg-Handewitt. (Vsport 2)

19.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (utendørs hardcourt) i Florida, kvartfinale. Andreseedede Stefanos Tsitsipas fra Hellas møter polakken Hubert Hurkacz, som er seedet som nummer 26. (Eurosport N)

19.05: Baseball, USAs Major League: New York Yankees – Toronto Blue Jays fra Yankee Stadium. Dette er åpningskampen i den nye baseballsesongen «over there». (Vsport +)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinaler 1. kamp: RK Celje – Paris SG (Vsport 1), Porto – Aalborg. (Vsport 2)

22.00: Golf, Valero Texas Open (7,7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra TPC San Antonio i Texas. Viktor Hovland fant seg ikke helt til rette med mann mot mann-formatet i WGC-turneringen sist og tar en pause i påskehelgen. Kristoffer Ventura misset forrige helg cuten i dominikanske Punta Cana. Det var femte gang denne sesongen, men han har også to topp 10-plasseringer og en halv million dollar innspilt – så han kjører fortsatt på i det gode selskap. I dag spiller han i en gruppe med amerikanerne Hank Lebioda og Sam Fidone. Trioen starter sin runde omtrent klokka 21.10 norsk tid. (Eurosport N)

22.10: Baseball, USAs Major League: Colorado Rockies – Los Angeles Dodgers fra Coors Field i Denver. (Vsport +)

01.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – Pittsburgh Penguins fra TD Garden (Vsport 2), New York Islanders – Washington Capitals fra Nassau Coliseum. (Vsport 1)

01.00: Golf, ANA Inspiration (3,1 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første spilledag. (Vsport Golf)

01.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open i Florida, kvartfinale. Useedede Sebastian Korda, USA møter Andrej Rublev fra Russland – seedet som nummer fire. (Eurosport N)

01.09: Baseball, USAs Major League: Washington Nationals – New York Mets fra Nationals Park. (Vsport +)

04.30: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Minnesota Wild fra T-Mobile Arena. Mats Zuccarello og Minnesota er på borteturne igjen og det går ikke så bra som hjemme. De siste dagene er det blitt to tap mot svakt plasserte San Jose. Natt til skjærtorsdag scoret nordmannen reduseringsmålet til 2–3, men Wild kom ikke nærmere og tapte 2–4. Det blir minst like tøft nå, Vegas er tabelltoer i den vestre avdelingen. De ligger fem poeng foran Wild og har tapt bare fire av 18 hjemmekamper til nå. (Vsport 1)