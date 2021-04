Håndballgutta fikk knalltøff OL-gruppe – møter Spania

Det ble klart i torsdagens trekning. Norge har for første gang med lag i begge klasser.

Slik blir OL-gruppene for menn:

A: Norge, Frankrike, Tyskland, Brasil, Spania, Argentina

B: Danmark (tittelforsvarer), Sverige, Portugal, Japan, Egypt, Bahrain

Det er knalltøff motstand for de norske håndballgutta. Spania er et lag Norge ikke har slått siden 1997. I januar ble det norske laget grundig slått av de spanske europamesterne i VM.

Kvinnenes trekning blir gjort senere torsdag.

Japan kunne velge hvilken gruppe de ønsker å spille i. Det internasjonale håndballforbundet (IHF) valgte å gi dem den fordelen som OL-vert.

OL-turneringene spilles i tidsrommet 24. juli til 8. august med kamper for hvert kjønn hver annen dag. Herrene starter opp dagen etter OL-åpningen.

Tolv lag i hver klasse er med i Tokyo-lekene. De fire beste nasjonene fra hver pulje går videre til kvartfinalene.

Norge tok seg nylig til OL for begge kjønn gjennom kvalifiseringsspill. Håndballgutta gjorde det uten vansker over tre kamper i Montenegro. Samme sted løste det langt mer meritterte kvinnelaget billett med et nødskrik.

De norske lagene tar seg til Japan i god tid. Foreløpig avreisedato er satt til 12. juli.

(©NTB)