Onsdagens TV-sport, time for time

14.45: Sykling, éndagsrittet Dwars door Vlaanderen i Belgia (184,1 km) Roeselare – Waregem, UCIs verdenstour for menn (11 av 33). Et meget skarpskodd felt med fire nordmenn til start. Edvald Boasson Hagen stiller for Team Total Direct Energie, mens det er tre norske i laget til UAE – Team Emirates: Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm. (Eurosport N)

17.45: Fotball, privatlandskamp menn: Sverige – Estland fra Friends Arena utenfor Stockholm. (TV 2 Sport 2)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet for menn U21, gruppespillets 3. runde: Kroatia – England fra Bonifika Stadion i Koper, Slovenia. England ligger sist med to tap, Kroatia har en seier og ett tap. (TV 2 Sport 1)

18.00: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn, 3. kampdag gruppe J: Armenia – Romania fra Vazgen Sargsyan Republikanske Stadion i Jerevan. Armenia har åpnet med to seire, sist imponerende 2–0 over Island. (TV 2 Sport Premium)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinale 1. kamp: Pick Szeged – THW Kiel fra Ujszegedi Sportcsarnok i Szeged. Sander Sagosen, Harald Reinkind og Kiel skal og bør være favoritter, men kan ikke være helt trygge på det ungarske laget som på grunn av pandemien ikke fikk spilt sine to siste kamper i puljespillet og ble idømt 0–10 tap i begge. (Vsport 1)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, åttedelsfinale 1. kamp: HBC Nantes – PGE Vive Kielce. (Vsport 1)

20.45: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn, 3. kampdag gruppe F: Østerrike – Danmark fra Ernst Happel Stadion i Wien. Danskene kommer rett fra scoringsorgie mot Moldova (8–0), men nå møter de sin tøffeste opponent til puljeseieren? (TV Sport 1). Gruppe D: Bosnia-Hercegovina – Frankrike fra Stadion Grbavica i Sarajevo. Bosnia har ikke vunnet på sine ti siste landskamper. Det blir ikke lett nå, heller – selv om Frankrike har startet moderat. (TV Sport 2).

20.45: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn, 3. kampdag Gruppe I: England – Polen fra Wembley Stadium i London. England dundrer videre, men møter en voksen motstander her selv om målmaskinen Robert Lewandowski er skadd. England er favoritt, de har ikke tapt for Polen på de 16 siste møtene – ikke siden 0–2 på bortebane i juni 1973. Men for oss som har levd en stund og har lett anglofile tendenser, var det betydelig verre det som skjedde på Wembley høsten samme år: Keeperlegenden Jan Tomaszewski sto som en levende vegg, Jan Domarski banket inn et mål og Polen klarte 1-1. England – verdensmesterne fra 1966 – var slått ut av et VM-sluttspill for første gang siden de nedlot seg til å bli med på dette sirkuset i 1950. De fikk ikke være med i Vest-Tyskland i 1974 og greide ikke å kvalifisere seg igjen før til Spania-VM åtte år senere. BBC-stemmen som formidlet katastrofen via den gamle Radionetten på gutterommet glemmes nok aldri. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open i Florida, kvartfinale: Jannik Sinner fra Italia møter Alexander Bublik fra Kazakhstan. Ny sending fra kl 02.30. (Eurosport N)

01.30: Ishockey, NHL: Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers fra KeyBank Center (Vsport 2), Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs fra Bell MTS Place. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Minnesota Wild fra SAP Center. Mats Zuccarello og Wild tapte den første kampen mot Sharks natt til tirsdag på straffeslag. «Zucca» satte inn sin straffe, men det holdt ikke likevel. (Vsport 1), Vancouver Canucks – Calgary Flames fra Rogers Arena. (Vsport 2)