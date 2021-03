Gauseth ferdig i Mjøndalen – ble ikke enige om ny kontrakt

Det bekrefter 36-åringen på Instagram.

«Noen valg i livet er tøffere enn andre. Enkelte fordi de er vanskelige, andre fordi de er store. Jeg har nå tatt et valg som er begge deler. Likevel er det riktig for meg: Jeg har avsluttet forhandlingene med Mjøndalen IF om ny kontrakt. Vi ble ikke enige», skriver Gauseth.

Moldenseren kom til Mjøndalen i 2013. Som kaptein har han vært gjennom flere opp- og nedrykk med klubben. Kontrakten med Nedre Eiker-laget gikk ut etter fjorårets sesong, der MIF så vidt berget plassen i Eliteserien etter kvalifiseringsspill.

«Årene i Mjøndalen har vært de beste i mitt liv. Jeg kommer til å savne alt ved dem», står det videre i Instagram-meldingen.

I Mjøndalen fikk frittalende Gauseth til tider vel så mye oppmerksomhet for det han gjorde utenfor som på banen. Han scoret 30 mål på 196 seriekamper for klubben.

NTB har vært i kontakt med Gauseth, men han vil ikke kommentere saken ytterligere.

