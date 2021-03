Tirsdagens TV-sport, time for time

17.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (hardcourt utendørs) i Florida, tredje runde. Mest aktuelle singlekamp er amerikaneren John Isner mot Roberto Bautista Agut fra Spania. I en annen åttedelsfinale møter Emil Ruusuvuori fra Finland italienske Jannik Sinner. (Eurosport N)

18.00: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn, 3. kampdag gruppe A: Aserbajdsjan – Serbia fra Olympiastadion i Baku. Hjemmelaget scorer ikke ofte, de har gått av banen uten mål i de fem siste kvalifiseringskampene (EM/VM). De er også gjerrige bakover, de tapte bare 0–1 i Portugal i åpningskampen i forrige uke. Så Serbia, med fire poeng på to kamper hittil, må regne med å bruke tid på å bryte dem ned. Siste gang Aserbajdsjan slo en nasjon FIFA-ranket blant de 50 beste, var for øvrig da de slo Norge 1–0 på denne arenaen i 2016. (TV 2 Sport 1)

20.05: Fotball, skotsk Championship, fra 19. runde: Raith Rovers – Dunfermline Athletic fra Stark’s Park i Kirkcaldy. Lokaloppgjør i den skotske regionen Fife – og et viktig sådan. Dette er nummer to og fire på tabellen og begge kjemper om opprykk til Scottish Premier League. (Vsport 1)

20.45: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn, 3. kampdag gruppe G: Montenegro – Norge fra Stadion Pod Goricom i Podgorica. Vår nye landslagssjef Ståle Solbakken har definitivt en jobb å gjøre før denne kampen – etter stygge 0–3 for Tyrkia. Montenegro og deres kaptein og stjernespiss Stevan Jovetic – som nå spiller i AS Monaco etter å ha vært i både Manchester City, Inter og Sevilla – kommer til kampen med en viss selvtillit. De har full pott til nå etter å ha slått gruppas to svakeste lag, Latvia og Gibraltar. Norge har møtt Montenegro to ganger siden den unge nasjonen ble løsrevet fra Serbia. Vi tapte 1–3 på bortebane i 2008 og slo dem 2–1 hjemme i 2010. (TV 2)

20.45: Fotball, europeisk VM-kvalifisering menn, 3. kampdag gruppe G: Gibraltar – Nederland fra Victoria Stadium. Nederland fikk også et stygt tap for Tyrkia (2–4), men har kanskje fått VM-toget på skinner med en enkel 2–0-seier hjemme mot Latvia i helgen? (TV 2 Sport 1). Gruppe A: Luxembourg – Portugal fra Stade Josy Barthel. Lille Luxembourg er litt ubemerket blitt en bedre fotballnasjon de siste par årene. Matchingen i UEFAs Nasjonsliga ser ut til å ha gjort dem godt. Lørdag smalt det skikkelig, da de slo Irland 1–0 på bortebane i Dublin. (TV 2 Sport Premium). Gruppe E: Wales – Tsjekkia fra Cardiff City Stadium. Wales tapte klart (1–3) for gruppefavoritt Belgia i sin åpningskamp og bør helst vinne nå. Tsjekkia har spilt to; slått Estland 6–2 borte og spilt 1–1 hjemme mot Belgia. (TV 2 Sport 2)

21.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open i Florida. Russeren Daniil Medvedev er førsteseedet i denne turneringen. I sin åttedelsfinale skal han opp mot useedete Frances Tiafoe fra USA. Nye sendinger fra kl. 23.00 og 01.00. (Eurosport N)

01.30: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes fra United Center. (Vsport 2)