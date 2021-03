Mandagens TV-sport, time for time

13.00: Biljard, Championship League Pool. Åttende dag, første økt fra Marshall Arena i Milton Keynes, England. 19 av verdens beste spillere startet denne nierball-turneringen i et roterende gruppespill. Nå starter sluttspillet, der de sju gruppevinnerne møtes. Briten Chris Melling møter Eklent Kaci fra Albania i åpningskampen på bord én, mens hollenderne Marc Bijsterbosch og Niels Feijen møtes på bord to. (Vsport +)

17.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (hardcourt utendørs) i Florida. Singlekampene er fortsatt i andre runde. Aktuell kamp her er Martin Fucsovics fra Ungarn mot russeren Andrej Rublev. (Eurosport N)

19.00: Biljard, Championship League Pool. Kveldsøkta fra sluttspillet i Milton Keynes. (Vsport +)

21.00: Tennis, ATP-turneringen Miami Open, andre runde. (Eurosport N)

01.00: Ishockey (NHL): Pittsburgh Penguins – New York Islanders fra PPG Paints Arena (Vsport 2), Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

04.00: Ishockey (NHL): Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

04.30: Ishockey (NHL): San Jose Sharks – Minnesota Wild fra SAP Center. Ny forestilling for nattevåkere og morgenfugler. Mats Zuccarello og lagkompisene i Wild har hatt noe så sjeldent i NHL som ei langhelg. De har ikke spilt kamp siden de slo St. Louis Blues 2–0 hjemme i Saint Paul natt til fredag norsk tid. Der noterte «Zucca» et nytt målpoeng, for assist til Kirill Kaprizov på 2–0-målet. Nordmannen har etter hvert fått til et bra samspill med russeren. Minnesota Wild er utvilsomt best på hjemmeis, dette var den 11. strake seieren i Xcel Energy Center. Nå er det ut på tur igjen, forhåpentlig er batteriene fulladet etter helgen. (Vsport 1)