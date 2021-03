Tande ved full bevissthet: – Har vært vonde og lange dager

Av Mathias Eftedal

Mandag kom gladnyheten om at Tande er ved full bevissthet og prater med moren og kjæresten, som dagen før ankom universitetssykehuset i den slovenske hovedstaden Ljubljana.

Tandes familie sier at det var godt å komme til sykehuset og se at «Daniel var våken og var seg selv».

«Det har vært vonde og lange dager med venting. Men det er godt å vite at Daniel er blitt tatt godt vare på og har fått kommet seg til hektene under rolige og trygge forhold», står det i en uttalelse.

«Vi takker for all støtte og ønsker nå ro rundt prosessen for å få Daniel hjem til Norge», heter det videre.

Maksimalt lettet

Tande falt torsdag stygt i skiflygingsbakken i Planica under en prøveomgang. Han pådro seg brudd i kragebeinet og fikk en punktert lunge, men unngikk heldigvis hode- og nakkeskader.

27-åringen ble lagt i kunstig koma for å roe ned hjernen og kroppen.

Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen var som mange andre svært bekymret. Dermed var det godt å få vite at hopperen er ved bevissthet.

– Hvis det er noen skala, er jeg maksimalt lettet. Det er ikke noen nyhet som kunne vært bedre enn den jeg fikk i dag morges. Da kan man bare forestille seg hvordan det er for mamma og kjæresten som sitter ved hans side, sier Bråthen til NTB.

Roser helsepersonellet

De norske hoppernes laglege Guri Ranum Ekås opplyser i en pressemelding at Tande ble koblet fra respiratoren i 6-tiden mandag.

– Alt har gått fint, forteller hun.

Bråthen snakket med Tandes mor etter at oppvåkningen var over.

– Hun var ekstremt glad, og det er lett å forstå når man har unger selv og har følt på den frykten.

Han er klar på at helsepersonellet i Slovenia fortjener masse ros for at Tande er i såpass god behold.

– Det tok 59 minutter fra han krasjet til han var på universitetsklinikken. Oppfølgingen vi har fått er utmerket, ypperste klasse.

Omtåket og sliten

Nå begynner prosessen med å få Tande hjem igjen, men hoppsjefen mener det er litt for tidlig å si noe om.

– Vi starter den prosessen i dag. Legene våre snakker med legene der nede om den videre prosessen. Vi har de beste folka på det også, forteller Bråthen.

Han håper å få snakket med Tande i løpet av dagen, men er klar på at hopperen selvfølgelig trenger tid og rom til å komme seg til hektene.

– Han har blitt fortalt hva som har skjedd, men han husker det ikke. Han er selvfølgelig omtåket og sliten.

Søndag ble verdenscupen i hoppsporten avsluttet med både lagkonkurranse og individuelt renn. Etterpå samlet en rekke hoppere fra ulike land seg bak et stort banner med en hilsen til Tande.

«Daniel Andre Tande! All the best from Planica! See you soon!», lød beskjeden fra konkurrentene.