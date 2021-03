Kritisk til treningskamper i midten av april: – Det er å be om trøbbel

Klubbene i Viken får ikke begynne med fellestreninger før 12. april. Det samme gjelder lag i Bodø, det gamle Vestfold og på Haugalandet. Bodø/Glimt er fortsatt er på treningsleir i Spania fram til første uken i april.

Etter at kulturminister Abid Raja (V) åpnet for treningskamper i midten av april og seriestart andre helgen i mai, med forbehold om at smittesituasjonen i Norge tillater det, vil det fortsatt være stor variasjon i hvor langt klubbene har kommet fysisk.

Midtstopper Amankwah i Stabæk håper de kommer i gang så fort som mulig, men erkjenner at de nok må utsette treningskampene enda lenger enn til rundt 17. april. Han mener at tiden fram mot seriestart er vel knapp.

– Skal vi gå rett på kamper uten ordentlig oppfølging, er det en enorm risiko. Det er veldig vanskelig. Det er å be om trøbbel, spør du meg, med tanke på skader, restitusjon og prestasjon, sier han til NTB.

Oppskrift på skade

Stabæk og Mjøndalen har i tillegg hatt flere koronatilfeller i troppen. Det inkluderer Amankwah, som har ligget rett ut med det han kaller influensalignende symptomer.

– Det er nok tid om vi kunne begynt å trene sammen i morgen. Hvis vi skal begynne å trene felles 12. april og spille treningskamp omtrent dagen etterpå, er det oppskriften på å pådra seg masse skader. Det er kanskje ikke populært å si, men sånn blir det, forklarer han.

Fotballspesifikk trening

Oppstarten av treningskamper vil bli ulik for mange klubber med forskjellige utgangspunkt. Thor Einar Andersen er professor i idrettsmedisin ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole. Han mener forberedelsesperioden til de rammede klubbene burde vært to uker lenger, men:

– De har trent og ikke hatt ferie i forkant av denne fireukersperioden. De har blant annet drevet fysisk trening, men ikke fotballspesifikk trening med spillaktivitet etter nedstengningen og forbud mot felles fotballtreninger og kamper kom i begynnelsen av mars, sier han.

Andersen, som er tidligere lege for A-landslaget og medisinsk fagansvarlig i NFF, forklarer:

– Med restriksjonene hvor de ikke kan trene som lag, er det vanskelig å få til en fotballspesifikk trening med fire mot fire, seks mot seks og så videre. Men fire uker er så vidt innenfor når det gjelder tid til å forberede seg til sesongstart om den blir andre helgen i mai. Det er mulig, siden de har vært i trening siden slutten av januar. Åpner de opp med full trening, er det opp til lagene å finne ut hvordan de skal styre belastningen og planlegge inn treningskamper.

Intensivt

– Det er bare Island og Finland som vanligvis har lenger forsesong enn Norge. Den varer i tre fulle måneder. I England og andre store ligaer er det mellom fire-åtte uker oppkjøring, avhengig av EM og VM. De norske klubbene har hatt tid til å trene siden de sluttet forrige sesong rundt juletider, sier Andersen.

I Sarpsborg, som også må trene alternativt fram til 12. april, vil de avvente litt med treningskamper av samme årsak.

– Vi må nok ha åtte-ti dager med trening før vi begynner med kamper. Likevel tåler ikke spillerne da 90 minutter. De orker det, men det er snakk om risiko for skader. Det er jo dumt å spekulere på eller ta sjansen på rett før seriestart. Det blir en veldig intensiv periode på fire uker, sier sportssjef Thomas Berntsen til NTB.