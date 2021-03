Fredagens TV-sport, time for time

10.00: Golf, Kenya Savannah Classic (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Fjerde og siste spilledag fra Karen Country Club i Nairobi. Kristoffer Reitan kjemper helt i toppen. Underveis i en ny, sterk runde i går lå han en stund helt i tet etter åtte birdier på de første 11 hullene! Dessverre ble det også to bogeys og en dobbelbogey på siste halvdel, men han klarte heldigvis å samle seg med birdie på de to siste hullene. Dermed ligger han på delt andreplass, tre slag bak lederen Justin Harding fra Sør-Afrika. Et glimrende utgangspunkt før dagens finalerunde, der han slår ut i lederballen sammen med Harding og Jazz Janewattananond fra Thailand. Trioen starter sin runde klokka 10.10 norsk tid. (Vsport Golf)

12.30: Motorsport, formel 1. Første trening før helgens Bahrain Grand Prix, som er første VM-runde av 23 planlagte. Kan den regjerende mesteren, briten Lewis Hamilton forsvare tittelen i år? (Vsport 1)

13.00: Hopp, verdenscupfinale kvinner i Tsjajkovskij, Russland (HS102). Dette er nest siste renn i verdenscupen og tredje i Blue Bird-konkurransen. Norge stiller med bare fire hoppere i Russland, blant annet ble en småsyk Maren Lundby hjemme. Silje Opseth er best av de norske i verdenscupen på en fjerdeplass sammenlagt – og var også beste norske i gårsdagens kvalifisering. Opseth får følge av Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm i dagens renn, mens Frida Berger ble slått ut. (NRK 1)

13.25: Hopp, verdenscupfinale menn, skiflyging i Planica, Slovenia (HS240): Kvalifisering til det andre rennet. Gårsdagen ble preget av Daniel-André Tandes grusomme fall i prøveomgangen i mammutbakken. Tande brakk blant annet kragebeinet og fikk punktert en lunge, men har ikke livstruende skader. Han ble for sikkerhets skyld lagt i kunstig koma, der han skulle ligge i 24 timer. Så følger grundige undersøkelser i dag. (NRK 2)

13.40: Motorsport, roadracing. Første trening for MotoGP-klassen før helgens Qatar Grand Prix. (Vsport 3)

14.00: Snooker, Tour Championship fra Celtic Manor Resort i Newport, Wales. Femte spilledag med første semifinale mellom Neil Robertson (AUS) og Mark Selby (ENG). Det spilles best av 19 partier. (Vsport +)

15.00: Hopp, verdenscupfinale menn, skiflyging i Planica, Slovenia (HS240): Andre renn. Hele den norske troppen var preget av fallet til Daniel-André Tande og det sportslige havnet helt i bakgrunnen i gårsdagens renn, der bare to norske kom til finaleomgangen, med veteranen Robert Johansson som best på sjuendeplass. (Eurosport 1, NRK 1)

15.00: Sykling, éndagsrittet E3 Classic (203,9 km) i Harelbeke, Belgia på UCIs verdenstour (9 av 33). Med blant andre Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen i tillegg til det norske Uno-X-laget. (Eurosport N)

15.45: Sykling, Volta a Catalunya (Katalonia Rundt) i Spania på UCIs verdenstour, 5. etappe (201,1 km – kupert): La Pobla de Segur – Manresa. Esteban Chavez fra Clombia kom først til mål på nesten 2.000 meters høyde i går, men briten Adam Yates beholdt ledelsen sammenlagt. (TV 2 Sport 2)

16.00: Motorsport, formel 1, andre treningsrunde fra Bahrain. (Vsport 1)

18.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (hardcourt utendørs) i Florida, andre runde. (Eurosport N)

18.00: Motorsport, roadracing. Andre trening for MotoGP-klassen fra Qatar. (Vsport 3)

19.00: Golf, WGC – Dell Technologies Match Play (10,5 mill. dollar), tredje spilledag fra Austin, Texas. Viktor Hovland tapte også sin andre kamp i går kveld klart for østerrikeren Bernd Wiesberger. Dermed er han ute av denne prestisjeturneringen. Han har ingenting annet enn æren å spille for når han møter meksikaneren Abraham Ancer i tredje runde i dag. (Vsport Golf)

19.00: Esport, ePremier League sluttspill. (TV 2 Sport 2)

19.15: Fotball, tysk Bundesliga kvinner, 16. runde: Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt. To lag litt i ingenmannsland på tabellen. (Vsport 2)

20.00: Snooker, Tour Championship fra Newport, Wales. Første semifinale fortsetter. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk League One, 38. runde: Oxford United – Lincoln City fra Kassam Stadium. Kampen for opprykk er intens på nivå tre i England. Lincoln holder så langt en fjerdeplass som gir playoff, og kan også utfordre Peterborough og Hull på de to øverste plassene som gir direkte opprykk. Det beste Oxford kan håpe på er vel playoff, men selv om de ligger helt nede på 11.-plass er de bare tre poeng bak Blackpool – som i øyeblikket holder den siste kvalifiseringsplassen. (Vsport 1)

21.00: Rugby, Six Nations-turneringen: Frankrike – Skottland fra Stade de France i Paris. Utsatt kamp og samtidig også den siste og avgjørende i turneringen. Frankrike må vinne med minst 21 poengs margin og i tillegg skaffe seg ett bonuspoeng. Da kan de snyte Wales for turneringsseieren og ta sin første Six Nations-tittel siden 2010. (Vsport 3)

22.00: Tennis, ATP-tuneringen Miami Open. (Eurosport N)

23.00: Golf, Kia Classic (1,8 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre dag fra Carlsbad, California. (Vsport Golf)

00.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – New Jersey Devils fra Capital One Arena. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Anaheim Ducks fra Enterprise Center. (Vsport 1)

02.00: Tennis, ATP-tuneringen Miami Open. (Eurosport N)

03.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – San Jose Sharks fra Gila River Arena i Phoenix (Vsport 2), Calgary Flames – Winnipeg Jets fra Scotiabank Saddledome. (Vsport 1)