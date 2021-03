Zuccarello og Minnesota Wild med ny hjemmeseier

Det var lagkamerat Nico Sturm som avgjorde kampen for Wild sju minutter ut i andre periode. De tre første målene kom i første periode, mens kampens sist periode forble målløs.

– Vi spilte ikke på vårt beste nivå, men det vet vi i det minste. Vi står ikke her og sier at vi spilte en bra kamp. Vi har en viktig kamp i morgen, og vi må forberede oss på den, sa Jared Spurgeon til nhl.com etter kampen.

Han scoret to ganger for Wild i kampen, mens målvakt Cam Talbot gjorde 28 redninger. Laget har vunnet de to siste kampene og sju av de ni siste.

De ligger på tredjeplass med 41 poeng i den vestlige avdelingen og møter St. Louis Blues, som ligger på plassen bak, natt til fredag.

Zuccarello hadde ett skuddforsøk i første periode, men det ble ingen målpoeng for nordmannen i denne kampen. Han fikk 15 minutter og 38 sekunder på isen.

Wild vant kampen 2–1 da lagene møtes natt til tirsdag. Også i den kampen gikk Zuccarello poengløs av isen. Han står totalt med 20 målpoeng denne sesongen etter 5 scoringer og 15 målgivende pasninger.

