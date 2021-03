Solbakken: Ødegaard-avgjørelse kan drøye til kampdagen

Ødegaard måtte ut ved pause etter at han tråkket over i slutten av første omgang mot Gibraltar onsdag. Den ferske landslagskapteinen er en nøkkelbrikke i Solbakkens nye lag.

Lørdag venter Tyrkia i det som blir en viktig kamp i VM-kvalifiseringen.

Torsdag nøyde Ødegaard seg i likhet med de 10 andre som startet mot Gibraltar med restitusjonstrening. Solbakken hadde ikke noen oppdateringer om skaden da han møtte pressen.

– Jeg har faktisk ikke snakket med ham om det. Han har hatt sin restitusjon med sin onkel (landslagets fysioterapeut Thomas Ødegaard), og jeg har ikke siste nytt. Det blir ikke tatt noen avgjørelse før i morgen eller på kampdag. Vi håper, men det er kort tid mellom kampene, sa Solbakken.

Utsetter Málaga-tur

De 15 utespillerne og tre keeperne som ikke startet mot Gibraltar gjennomførte en halvannen times økt på treningsanlegget i Marbella. Landslaget vil holde seg der også fredag og dropper trening på kamparenaen i Málaga, slik de gjorde før kampen i Gibraltar.

Solbakken er ikke så opptatt av at Norge må spille sin første hjemmekamp i Sør-Spania og får sitt første møte med «hjemmearenaen» kampdagen.

– Den lille ulempen er at spillerne føler seg hjemme på Ullevaal, men det ville ikke vært publikum der heller, og fasilitetene på treningsfeltet på Åråsen ville nok vært litt lavere enn det vi har her, sa han.

– Og så er det et pluss at vi kan være her og forberede oss og ha rimelig kort reisevei. Vi må se det på den måten.

Har gruppa i hodet

Solbakken brukte det meste av sitt møte med mediene til å snakke om markeringen laget gjorde i Qatar-spørsmålet, men han rakk innom noen andre temaer også, blant annet kapteinsteamet.

Erling Braut Haaland overtok bindet da Ødegaard måtte ut, men det betyr ikke at han er visekaptein.

– Han er iallfall i kapteinsgruppa. Det er første gang jeg er sammen med denne gruppa, så det er naturlig at jeg får kjenne litt på det, sa Solbakken.

Og kapteinsgruppa?

– Den består fortsatt for det meste i mitt hode. Jeg har ikke lagt den fram verken for spillerne eller andre.

