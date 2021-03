Slik blir idrettens nye ordninger for korona-nødhjelp: – Likviditetskrise for mange

Ordningene, som har en totalramme på drøyt 1,1 milliarder kroner, fikk nylig godkjent-stempel av EØS-tilsynet Esa. Nå er også Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer søknadsprosesser og tildeling, klare med regelverket.

Den første søknadsfristen er allerede rett over påske. Idrettspresident Berit Kjøll er overfor NTB tydelig på at idretten trenger økonomisk hjelp nå.

– Det er likviditetskrise for svært mange av våre organisasjonsledd, idrettslag og særforbund, så det er viktig at vi får tilførsel av likviditet raskt, og det er rett rundt hjørnet, sier hun.

Norges idrettsforbund kom med sine innspill da ordningene var på høring tidligere i år. Da NTB onsdag stilte Kjøll spørsmål om innretningen er i tråd med idrettens ønsker, var fortsatt regelverket ikke publisert. Kjøll hadde imidlertid store forventninger.

– Jeg venter med å si at det er gledelig, men jeg gleder meg til å si at det er gledelig at de har møtt våre behov, for å si det slik, sa idrettspresidenten.

[ Ingen av Oslo-lagene permitterer: – Vil alltid være siste utvei (+) ]

755 millioner

To ulike ordninger fra Kulturdepartementet skal nå hjelpe idretten:

* En tilskuddsordning for hele idrettssektoren og frivilligheten

* En tilskuddsordning rettet direkte mot toppidretten

Det er satt av 755 millioner kroner til ordningen som gjelder frivilligheten. Denne er todelt. Rundt 255 millioner kroner skal raskt fordeles til aktører som fikk momskompensasjon i 2020. Her utløper søknadsfristen allerede 20. april.

– Dette er en enkel og ubyråkratisk måte å fordele midler på som raskt vil nå ut til mange frivillige organisasjoner. Vi vil derfor prioritere dette først, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Den resterende drøye halve milliarden i denne ordningen skal gå til frivillige aktører som har fått lidd inntektstap eller hatt økte kostnader forbundet med smitteverntiltak rundt sine aktiviteter. Dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis ble gjennomført tross restriksjonene, dekkes blant annet tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter.

For avlyste arrangementer er det kun uunngåelige ekstrautgifter som dekkes.

Lotteritilsynet opplyser at det vil bli åpnet for søknader til denne delen i juni.

[ Dette fikk Oslos idrettslag i kompensasjon gjennom 2020 (+) ]

Toppidretten får hjelp

Totalt 350 millioner ligger i potten til tilskuddsordningen som retter seg mot det som har fått merkelappen «gjennomførte og avlyste publikumsarrangementer av nasjonal verdi».

Det omfatter mesterskap på seniornivå som NM, EM og VM – samt verdenscup og landskamper. De mange avlyste verdenscuparrangementene på ski denne vinteren vil dermed havne inn under ordningen.

Det samme vil seriespill på øverste nivå i lagidretter og 1. divisjon i fotball for menn. Klubbene vil her, som i forbindelse med fjorårets krisepakker, kunne søke om å få kompensert blant annet tapte billettinntekter.

Det kan også søkes om å få dekket ekstrautgifter som er påløpt for å tilpasse arrangementer til koronasituasjonen.

For aktiviteter som helt eller delvis ble gjennomført, gis det tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet derimot ble avlyst, vil maks 50 prosent kompenseres.

[ Idretten frykter mange korona-konkurser og frafall – har ikke oversikt ennå ]

Gjelder første halvår

Lotteritilsynet opplyser at det vil bli åpnet for søknader til denne ordningen i løpet av neste måned.

– Det er strålende nyheter at Esa har godkjent regelverket for begge ordningene. Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier kulturminister Raja til NTB.

Begge ordningene gjelder for arrangementer som var eller er terminfestet i perioden 1. januar til 30. juni.

– Vi oppførdrer alle til å søke, sier Marianne Skjeldestad Hove i Lotteritilsynet.

I alt ble det utbetalt 2,1 milliarder kroner fra tre krisepakker til idretten og frivilligheten i 2020.

[ Idretten og frivilligheten fikk 2,1 Raja-milliarder – mest til NFF og hockeyforbundet ]