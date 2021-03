Idrettsforbundet vil ha bredere gjenåpning av idretten – ikke uten sterk smittereduksjon svarer Raja

Onsdag presenterte kulturminister Abid Raja (V) en «ambisjon» om åpning for toppfotballen i midten av april, forutsatt at koronasituasjonen tillater det.

Målet er å komme i gang med treningskamper slik at seriespill i de øverste divisjonene for kvinner og menn kan komme i gang andre helgen i mai.

I brevet fra Kulturdepartementet, som NTB har fått tilgang til, presiseres det også at «smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene vil vurderes når endelig beslutning om åpning for seriespill tas».

– Jeg forstår godt at idretten ønsker at også innendørsidretter skal omfattes. Vi er imidlertid i en utfordrende og ustabil smittesituasjon, og det var et klart råd fra helsemyndighetene om i første omgang å signalisere en mulig åpning for utendørsidretten. Dersom vi i perioden fram mot uke 15 (12. april) opplever en sterk smittereduksjon, vil det kunne være aktuelt å åpne for flere grupper, skriver Raja i en epost til NTB.

Fare for utsettelser

NIF ber om at også idrettene som drives innendørs omfattes av en slik plan.

– Flere innendørsidretter har allerede avlyst resterende deler av inneværende seriesesong, mens andre står i fare for å komme i samme situasjon eller å måtte utsette seriespillet på ubestemt tid – med de likviditetsutfordringer dette gir., skriver generalsekretær Karen Kvalevåg i en pressemelding.

NIF viser blant annet til en krevende situasjon for blant annet ishockeylandslaget, som nå forbereder seg til VM i mai og for håndballandslagene, som nettopp kvalifiserte seg til OL i Tokyo.

NIF sier de vil gå i dialog med myndighetene for «å avklare hvilke smitteverntiltak som vil være nødvendige for å opprettholde aktivitet for våre toppidrettsutøvere, også i perioder med høyt smittepress.»

Ny vurdering i april

I brevet til NIF opplyser Kulturdepartementet at det ikke vil bli åpnet for ytterligere konkurranser for barne- og ungdomsidretten på nåværende tidspunkt, og at det vil gjøres en ny vurdering i midten av april sammen med en vurdering av de nasjonale tiltakene.

Det opplyses også at planene for gjenåpningen av treningskamper og seriespill ikke vil overstyre reglene som gjelder i covid-19-forskriften eller kommunale smitteverntiltak.

