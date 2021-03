Onsdagens TV-sport, time for time

11.00: Golf, Kenya Savannah Classic (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Karen Country Club i Nairobi. Kristoffer Reitan gikk en ganske god første runde i går, havnet to slag under par og lå på en delt 54.-plass sammen med et dusin spillere. Makter han å forsvare den posisjonen kommer han endelig til å få spille en hel turnering over fire dager. Eirik Tage Johansen slet litt tyngre, havnet fire slag bak Reitan og må jobbe knallhardt for å få være med også torsdag og fredag. (Vsport Golf)

13.00: Biljard, Championship League Pool. Tredje dag, første økt fra Marshall Arena i Milton Keynes, England. (Vsport +)

15.03: Sykling, éndagsrittet Brugge – De Panne (203,9 km) for menn i Belgia, på UCIs verdenstour. Belgieren Yves Lampaert kom alene til mål i dette tøffe rittet i fjor, som Alexander Kristoff vant i 2015. I år står blant andre hele det norske Uno-X-laget på start, i tillegg til Edvald Boasson Hagen (Total Direct Energie), Vegard Stake Laengen (UAE-Team Emirates), Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) og Andreas Leknessund (DSM). (Eurosport N)

15.48: Sykling, Volta a Catalunya (Katalonia Rundt) i Spania på UCIs verdenstour: 3. etappe (203,1 km – fjell) Canal Olimpic de Catalunya – Vallter 2000. Dennis Rohan fra Australia vant gårsdagens tempoetappe, men det er portugiseren João Almeida og Brand McNulty fra USA som er i delt ledelse sammenlagt. Dagens etappe starter ved padlearenaen fra OL i 1992, nede ved kysten utenfor Barcelona, men derfra går det oppover! Målgang er ved et skisenter på om lag 2.000 meters høyde i Vallterdalen nær Girona. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

15.55: Hopp, verdenscup menn, skiflyging i Planica, Slovenia (HS240): Kvalifisering. Landslagssjef Alexander Stöckl har valgt å kaste inn en førstereis på laget: Benjamin Østvold (20) fra Lensbygda satte pers med 150 meter i Zakopane nylig og får sjansen til å fly virkelig langt nå. Klarer han å kvalifisere seg til selve rennet? Et spørsmål henger også ved vinterens hoppkonge: Er Halvor Egner Granerud tilbake i toppslag etter koronasmitte og 14 dagers ensom karantene etter VM i Oberstdorf? (Eurosport N, NRK 1)

17.00: Tennis, ATP Masters 1000-tuneringen Miami Open (hardcourt utendørs) i Florida, første runde. Turneringen ble covid-avlyst i fjor og 2019-vinneren Roger Federer har trukket seg fra start. Det har også vår egen Casper Ruud vært nødt til å gjøre, hans skadde håndledd er ennå ikke leget. Russeren Daniil Medvedev er førsteseedet. (Eurosport N)

18.00: Fotball, VM-kvalifisering menn, 1. kampdag, gruppe G (Norges gruppe): Tyrkia – Nederland fra Türk Telekom Stadion i Istanbul. (TV 2 Sport 1). Gruppe E: Estland – Tsjekkia fra Arena Lublin. (TV 2 Sport Premium)

19.00: Biljard, Championship League Pool. Tredje dag, andre økt fra Milton Keynes, England. (Vsport +)

19.00: Golf, WGC – Dell Technologies Match Play (10,5 mill. dollar), første spilledag fra Austin, Texas. En litt sliten Viktor Hovland sto over Honda Classic sist helg for å forberede seg maksimalt til denne turneringen, der bare 64 spillere er kvalifisert. Og nå gjelder det å være skjerpet, for i denne turneringen er det mann mot mann som gjelder. Hovland havnet i pulje med Abraham Ancer (Mexico), Bernd Wiesberger (Østerrike) og Kevin Streelman (USA). Han møter Streelman først og slo ut ca kl. 17.25 i ettermiddag norsk tid. Nordmannen må vinne sin pulje for å gå videre til 16-delsfinalen. (Vsport Golf)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, 1. kampdag, gruppe G: Gibraltar – Norge fra Victoria Stadium. Vår nye landslagssjef Ståle Solbakken gjør sin debut og mot lilleputten Gibraltar er det selvfølgelig ikke noe annet enn solid seier som duger. Gibraltar satte rett nok nasjonsrekord i 2020, da de gikk uten tap i fire obligatoriske kamper. Men vi skylder å gjøre oppmerksom på at det var på laveste nivå i UEFAs nasjonsliga. Motstanderne het Liechtenstein og San Marino – ingen av dem innenfor de 180 beste på FIFA-rankingen. Hjemmelaget skal være helt uten sjanser mot Erling Braut Haaland og Norge, som står marginalt over én i odds hos internasjonale spillselskaper. (TV 2)

20.45: Fotball, VM-kvalifisering menn, 1. kampdag, gruppe A: Portugal – Aserbajdsjan fra Juventus’ og Cristiano Ronaldos hjemmebane Allianz Stadion i Torino (TV 2 Sport Premium). Gruppe D: Frankrike – Ukraina fra Stade de France i Paris (TV 2 Sport 1). Gruppe E: Belgia – Wales fra Kong Baudouin Stadion i Brussel. (TV 2 Sport 2)

22.00: Ishockey, NHL: Ottawa Senators – Calgary Flames fra Canadian Tire Centre. (Vsport 2)

22.00: Tennis, ATP-tuneringen Miami Open i Florida. (Eurosport N)

22.30: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Anaheim Ducks fra Excel Energy Center i Saint Paul. Wild og Mats Zuccarello slo bunnlaget Anaheim 2–1 natt til onsdag. Etter to stygge bortetap i Arizona nylig bør de vinne denne også for å holde tak i sluttspillplassen. (Vsport 1)

00.30: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens – Edmonton Oilers fra Bell Centre. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres fra PPG Paints Arena. (Vsport 1)

02.00: Tennis, ATP-tuneringen Miami Open i Florida. (Eurosport N)

03.30: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Winnipeg Jets fra Rogers Arena (Vsport 1), San Jose Sharks – Los Angeles Kings fra SAP Center. (Vsport 2)

