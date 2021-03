Tirsdagens TV-sport, time for time

11.00: Golf, Kenya Savannah Classic (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Første spilledag fra Karen Country Club i Nairobi. Suksessen har uteblitt for Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb på Europatouren så langt. Fredag hadde han ett slag for mye etter to runder til å få spille resten av Kenya Open. Men knapt ferdig med helgens erfaringer går han løs på en ny turnering i Kenya her. Denne gang får han også selskap av Eirik Tage Johansen fra Sola GK. (Vsport Golf)

13.00: Biljard, Championship League Pool. Andre dag, første økt fra Marshall Arena i Milton Keynes, England. 19 av verdens beste spillere gjør opp i nierball. (Vsport +)

15.15: Sykling, etapperittet Volta a Catalunya (Katalonia Rundt) i Spania på UCIs verdenstour: 2. etappe (18,5 km) individuell tempo i Banyoles. Danske Andreas Kron fra Lotto Soudal vant spurtoppgjøret på den første etappen i går. Temporitt er som kjent noe helt annet - hvem har best kjørestyrke i dag? (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.30: Ishockey, Kontinental Hockey League (KHL), kvartfinale i sluttspillet, fjerde kamp (av 7): Lokomotiv Jaroslavl – CSKA Moskva fra Arena 2000. Det står 2–1 i kamper til Moskva-klubben, som slo ut byrival Spartak (4–0) i åttedelsfinalen. Jaroslavl eliminerte finske Jokerit Helsinki med 4–0 i kamper i forrige runde. Sveriges veteran Mario Kempe (32) er blant stjernene i CSKA. Forwarden hadde en fortid i Djurgården, Modo, Podolsk og NHL-klubbene Arizona Coyotes og Los Angeles Kings før han havnet i CSKA og russisk proffliga igjen på fri transfer høsten 2019. Kempe har også 25 landskamper for Tre Kronor og har denne sesongen gjort 22 målpoeng på 36 kamper for CSKA. (Vsport 1)

19.00: Biljard, Championship League Pool. Andre dag, andre økt fra Milton Keynes, England. (Vsport +)

00.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – New Jersey Devils fra Wells Fargo Center. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Florida Panthers fra United Center. (Vsport 2)

03.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Colorado Avalanche fra Gila River Arena i Phoenix. (Vsport 1)