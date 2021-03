Hovland forklarer nedturene: – Gjorde veldig mange mentale feil

Årets sesong startet forrykende for Hovland. I februar radet opp den ene topplasseringen etter den andre. En ny seier virket ikke å være langt unna.

Men etter overgangen til årets tredje måned lugget det plutselig for Oslo-gutten. Han ble kun nummer 49 i Arnold Palmer Invitational etter en svak avslutning, og i Players Championship fikk han to straffeslag og misset cuten.

– Det var veldig mange mentale feil den helgen. Jeg ble veldig sliten og prøvde å presse litt for mye. Jeg gikk for å skape litt for mange sjanser framfor å spille smart og la det skje, forklarer Hovland på spørsmål fra NTB om den første nedturen på lang tid.

– I Arnold Palmer-turneringen var det nesten vann på hvert hull. Da må man respektere farene som er der. Det vil si å spille mer midt på greenen eller mer vekk fra vannet. Det gjorde jeg ikke. Jeg slo dårlige slag og var sliten. Det er en dårlig oppskrift.

Små marginer

Hovland innrømmer at han heller ikke spilte bra i Player Championship for halvannen uke siden, men at mye kunne sett annerledes ut om han ikke hadde gjort feilen som ga to straffeslag.

– Det er veldig små marginer.

23-åringen kontaktet selv arrangøren for å gi beskjed om at han hadde lagt tilbake ballen på feil sted. Han fikk mye ros for ærligheten, men den sendte også Hovland ut av turneringen. Det var akkurat to slag som skilte ham fra å gå videre.

– Jeg glemte meg helt. Folk fortalte meg at jeg gjorde en feil, og da var det en «no-brainer» (ingen tvil) å si at score-kortet var feil. Rett skal være rett.

Etterslep

Hovland har brukt den siste uken til å koble av sammen med kamerater han bor med.

– Jeg har tatt det med ro og slappet helt av. Fire uker på rad med golfspill ble ganske mye. Jeg har spilt så mye golf før, men det er noe annet når man i tillegg prøver å forbedre seg. Det ble etterslep hele tiden med søvn og restitusjon, forteller han.

Onsdag går Hovland i gang med den prestisjetunge WGC-turneringen i Austin i Texas. Den spilles etter det såkalte matchplay-formatet. Det vil si at han møter enkeltmotstandere i kamper.

I gruppespillet skal Hovland opp mot Kevin Streelman, Bernd Wiesberger og Abraham Ancer onsdag, torsdag og fredag. De 16 gruppvinnerne går videre til cupspillet.

Nordmannen er kjent for å takle matchplay svært godt.

