Slik spilles OL-håndballen

Det norske laget kvalifiserte seg søndag med andreplass i en kvalifiseringsturnering i Montenegro.

Regjerende verdensmester Nederland og Spania er satt opp på nivå én av Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Resten av seedingen er slik:

2: Russland (tittelforsvarer) og Montenegro

3: Norge og Ungarn

4: Japan og Sverige

5: Frankrike og Sør-Korea

6: Angola og Brasil

Ett lag fra hvert nivå trekkes til hver gruppe. De fire beste nasjonene fra hver pulje er klare for kvartfinalen

Trekningen av gruppene gjøres i april. OL-turneringen spilles i tidsrommet 25. juli–8. august.

Det er plass til bare 14 spillere i hver tropp mot 16 i EM og VM.

Fakta om OL-håndballen i Tokyo til sommeren:

* Alle kamper i Yoyogi National Stadium i Tokyo. Under gruppespillet blir det seks kamper per dag i tidsrommet 01.00- 15.00 (norsk tid).

* 12 nasjoner deltar både for kvinner og menn. Seks lag for hvert kjønn fordeles på to grupper. De fire beste fra hver pulje til kvartfinale.

De 12 OL-klare landene for kvinner er: Norge, Montenegro, Spania, Sverige, Russland, Ungarn, Japan, Frankrike, Brasil, Sør-Korea, Angola og Nederland.

OL-klare for menn: Norge, Danmark, Frankrike, Sverige, Tyskland, Portugal, Brasil, Japan, Spania, Egypt, Argentina og Bahrain

* Menn: 24. juli–7. august.

* Kvinner: 25. juli–8. august.

* Trekningen er planlagt til april.