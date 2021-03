LSK Kvinner-stjerne kommer ikke inn i Norge

– Da jeg ble stoppet på grensen, kunne jeg ikke tro det. Jeg var fortvilet siden jeg har både oppholds- og arbeidstillatelse. Forstår at situasjonen i Norge er litt mer alvorlig nå, og at reglene er strengere, sier Vanhaevermaet til Romerikes Blad.

LSK Kvinner fikk hjelp av Norges Fotballforbund til å se på saken for Vanhaevermaet, som ikke er folkeregistrert i Norge. Innreisereglene til Norge ble strammet inn for over en måned siden og rammet den belgiske spilleren.

– Det er en veldig spesiell og fortvilende situasjon for spilleren og klubben, og vi prøvde å bistå. Selv om utlendingsmyndighetenes vurdering teknisk sett er riktig ettersom spilleren ikke hadde registrert permanent bostedsadresse, så er konsekvensene i denne saken åpenbart urimelige og helt utilsiktede, sier direktør i eliteavdelingen i NFF Lise Klaveness til avisen.

Daglig leder May Gulbrandsen i LSK Kvinner opplyser at saken er sendt til Utlendingsdirektoratet for videre behandling.