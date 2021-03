Moen starter OL-sesongen: – Snust på perseform i tre måneder

– Jeg tror medalje kan gå, med litt flaks. Men vi må komme til start skadefri. Det er viktig å være klar til å trene bra de siste 10-12 ukene før et OL. De spesifikke øktene gjøres på bein som ikke har vært for nedtrent for lenge, sier Moen til NTB og legger til:

– Mange av løpene er med på å bremse det litt.

Den tidligere europarekordholderen på maraton har vært hjemme i Norge noen uker etter et lengre opphold i den kenyanske løpemetropolen Iten. Der hadde han vært på et 11 uker langt høydeopphold siden november.

Det skulle ende i et stjernespekket halvmaraton i De forente arabiske emirater i midten av februar.

– Det ble avlyst to uker før, så da dro vi i nødbremsen. Det tok ikke så lang tid før jeg var på plussiden.

– Jeg skulle uansett hjem etter det. Jeg synes det er vanskelig å være der uten å trene. Da er det bedre å komme hjem til surt vær og snø. Det gjør ingenting om du er i ro i et par uker og trener mindre, forteller Moen.

Trent i ufyselig vær

Nå er det en halvmaraton i tyske Dresen førstkommende søndag som står på programmet.

– Målet er egentlig å veie det man har gjort på trening siste to månedene opp imot følelse, sier trønderen.

– Jeg tror nok at det løpet her er det jeg hadde trengt for å kunne være i stand til å perse om to-tre uker, men jeg har snust på perseform i tre måneder. Men så har jeg hatt noen økter den siste tida der det har vært ufyselig vær og jeg ikke har truffet helt. Men jevnt over har det vært bra.

Moen tror likevel det kan være brukbare sjanser for en god tid, selv om det skal mye til for at hans norske rekord på 59.48 blir slått. Mye avhenger av hva den tyske rekordholderen i maraton, eritreiskfødte Amanal Petros, ønsker å gjøre.

– Jeg har trent med ham i Kenya. Han er ute etter tysk rekord (60.30). Jeg vet ikke om det er hans mål, eller om han ønsker å løpe under en time. Er det gode forhold, er 60.30 et minimum på der jeg skal være. Skal jeg sette pers, må det løpes på fra 7-8 kilometer. Men det hadde vært gøy å vinne med en god avslutning også.

Fullt OL-fokus

Etter søndagens løp venter flere uker med trening for Moen hjemme i Norge. Etter planen vil perioden også inkludere et par forsøk på Jakob Ingebrigtsens norgesrekord på 10 kilometer gateløp i Spikkestad 11. april og i Nice 18. april.

– Jeg trenger å bli litt nervøs innimellom. Det er trening som gjør deg bedre, men jeg har hatt en tendens bli litt for grådig om det går litt for lenge mellom løpene. Jeg er ganske nedtrent nå, så jeg må ha en unnskyldning for å slappe av. Man vil trene meste mulig, men jeg vet at det går ikke i lengden, sier 30-åringen.

– Vi har trent bra i noen måneder nå, og så tar vi med oss noen løp. Fra mai blir det kanskje Bislett Games (10. juni), men utover det er det fullt fokus på OL.

