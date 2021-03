Ingen nye smittetilfeller i brytelandslaget

Kvalifiseringen i den ungarske hovedstaden starter fredag. Da er Grace Bullen og Iselin Solheim norske innslag.

Torsdag ble det kjent at to utøvere, to trenere og ytterligere et medlem av det norske støtteapparat har avgitt positiv koronatest. Det setter en stopper for deltakelsen i Budapest for Felix Baldauf og Oskar Marvik.

Fredag morgen bekrefter bryteforbundets sportssjef Erik Rønstad overfor NTB at smittesituasjonen i den norske troppen er uforandret.

– Ikke noe nytt å melde rundt våre utøvere og trenere, skriver han i en tekstmelding til NTB.

Det betyr at Morten Thoresen, Stig-André Berge og Per Anders Kure etter planen skal i aksjon i herrenes OL-kvalifisering lørdag. De har alle avgitt negative virustester.

Bullen og Solheim, som er først ut av de norske, reiste til Budapest først torsdag.

De norske bryterne har oppholdt seg i Ungarn de siste to ukene. Forbundet opplyser at troppen har vært underlagt strenge smitteverntiltak og omfattende testing.