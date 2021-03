Guardiola skryter av Haaland etter Champions League-trekning: – Tallene hans taler for seg

Borussia Dortmund mot Manchester City ble en av kampene da kvartfinalene og semifinalene i mesterligaen ble trukket i Det europeiske fotballforbundets hovedkvarter i sveitsiske Nyon fredag.

Kvartfinalene spilles slik: Manchester City – Borussia Dortmund, Porto – Chelsea, Bayern München – Paris Saint-Germain, Real Madrid – Liverpool.

Dersom Haaland og Dortmund skulle slå ut Manchester City, venter vinneren av kvartfinalen mellom Bayern München og PSG i semifinalen. Et par timer etter at trekningen ble gjennomført møtte City-manager Guardiola til digital pressekonferanse foran FA-cupkvartfinalen mot Everton lørdag. Der ble storkampen naturlig nok et tema.

– Haalands tall taler for seg. Han er en av de beste spissene i verden i sin aldersgruppe. Jeg har sett noen få kamper og høydepunkter, og tallene hans i mesterligaen er imponerende, svarte City-sjefen ifølge klubbens egen Twitter-konto.

– Jeg kjenner kvaliteten til spilleren, det gjør alle. Om to uker kan jeg svare enda bedre, fortsatte han.

Vil ikke spekulere

Haaland er satt i forbindelse med en mulig overgang til nettopp City etter inneværende sesong. Manchester-klubben er pekt på som en av få i internasjonal fotball som har tilstrekkelige økonomiske muskler til å kjøpe 20-åringen ut av Dortmund-kontrakten.

De spekulasjonene vil imidlertid ikke Guardiola delta i.

– Han er Borussia Dortmund-spiller. Jeg liker ikke når folk snakker om våre spillere. Du forstår nok at jeg ikke kan svare på dette spørsmålet, sier han.

Guardiolas City-mannskap har vært i strålende form den siste tiden og har festet et jerngrep om ligatittelen i Premier League.

Eventyrlige Haaland-tall

Haaland er toppscorer i årets mesterliga med ti scoringer. PSG-stjernen Kylian Mbappé følger nærmest med seks. Samme antall har også Mbappé-lagkamerat Neymar, Chelseas Olivier Giroud og Juventus-spissen Álvaro Morata.

Det norske angrepsesset har scoret 31 mål på 30 kamper for Dortmund i alle turneringer denne sesongen. Det gjør ham til en av Europas heteste spisser.

Med til historien hører det også at han allerede har satt flere mesterligarekorder. Blant annet ble han den raskeste til å score 20 mesterligamål. Det klarte han på 14 kamper. Den tidligere rekorden hadde Harry Kane med 24 kamper.

