Fredagens TV-sport, time for time

05.00: Tennis, ATP 500-turneringen Abierto Mexicano Telcel fra Acapulco, kvartfinaler. Ifølge oppsatt program er det kvartfinalen mellom italienske Lorenzo Musetti og Grigor Dimitrov fra Bulgaria som skal spilles nå. Casper Ruud slo ut Tallon Griekspoor natt til torsdag og møtte toppspilleren Alexander Zverev fra Tyskland i sin kvartfinale tidligere på natten. (Eurosport N)

11.00: Golf, Magical Kenya Open (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Andre spilledag fra Nairobi. Kristoffer Reitan er norsk deltaker og fikk en litt treg start i går. Han endte ett slag over par på en delt 96.-plass med et dusin andre spillere. Det betyr at han må gjøre en god runde for å klare cut-grensen i dag. Da får han spille lørdag og søndag også. (Vsport Golf)

12.00: Fotball, trekning av kvartfinaler og semifinaler i UEFAs Mesterliga for menn. Fra Nyon, Sveits. (Eurosport 1, TV 2 Sport 1)

12.00: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide, Sveits: Lagkonkurranse, parallellslalåm kvinner og menn. (TV 2 Sport 2)

12.20: Skiskyting, verdenscupfinale i Östersund, Sverige (flyttet fra Holmenkollen): Sprint 7,5 km kvinner. Tiril Eckhoff er vinterens store navn, hun ble ubestridt VM-dronning i Pokljuka og har allerede vunnet kvinnenes verdenscup sammenlagt. Det gjorde hun forrige helg, da hun tok sesongens 12. individuelle seier i tsjekkiske Nove Mesto. Tolv seire på én sesong var samtidig norsk rekord. Denne helgen kommer sjarmøretappen for 30-åringen fra Fossum, som står i spissen for hele åtte norske jenter. Det blir også verdenscupdebut for svenskenes tidligere langrennsstjerne Stina Nilsson. (NRK 1)

13.00: Fotball, trekning av kvartfinaler og semifinaler i UEFAs Europaliga for menn. Fra Nyon, Sveits. (Eurosport 1, TV 2 Sport 1)

14.00: Tennis, ATP 500-turnering for menn i Dubai, første semifinale. Lloyd Harris, Sør-Afrika møter Denis Shapovalov, Canada. (Eurosport 1)

15.20: Skiskyting, verdenscupfinale i Östersund, Sverige: Sprint 10 km menn. Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid slåss fortsatt om sammenlagtseieren i verdenscupen og fronter et fyldig norsk lag på åtte løpere. En spennende v-cupdebutant er 21-åringen Filip Fjeld Andersen fra Geilo, som denne sesongen har vunnet både sammenlagt og sprintcupen i IBU-cupen. (NRK 1)

15.30: Sykling, éndagsrittet Bredene Koksijde Classic (200 km) på UCIs europatour fra Belgia. Norske ryttere er Andreas Leknessund (Team DSM), Vegard Stake Laengen (UAE-Team Emirates) og August Jensen (DELKO) – pluss det nesten helnorske Uno-X-laget med Kristoffer Halvorsen, Lars Saugstad, Anders Skaarseth, Rasmus Tiller og Syver Wærsted. (Eurosport N)

16.00: Tennis, ATP 500-turnering for menn i Dubai, andre semifinale med russerne Aslan Karatsev og Andrej Rublev. (Eurosport 1)

16.30: Sjakk, onlineturneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk), delturnering 4 av 10, semifinaler 2. dag: Magnus Carlsen slo ut Levon Aronian i kvartfinalen sent onsdag kveld og kjemper i dag videre i sin semifinale mot russeren Jan Nepomnjasjtsjij, som utspilte Carlsen i tredje parti i går og vant den første dagen av semifinalen. (TV 2 Sport 2)

19.03: Golf, Honda Classic (7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Palm Beach Gardens, Florida. Kristoffer Ventura fikk en tung start i går, havnet tre slag over par på delt 96.-plass og har en jobb foran seg i dag for å greie cut-grensen, slik at han får lov til å spille en hel turnering igjen. Viktor Hovland begynner å merke hardkjøret og har valgt å stå over denne. (Eurosport N)

19.30: Håndball, OL-kvalifisering kvinner, gruppe 3 i Montenegro, 1. runde: Norge – Montenegro fra Podgorica. Skadeforfulgte Nora Mørk er tilbake i landslaget igjen og to kamper unna sjansen til å oppfylle sin drøm om OL-gull. Men helt tilbake i kampform er hun ikke, så planen er at hun bare skal ta straffekast i de to kampene mot Montenegro og Romania (lørdag). Det norske kvinnelandslaget står med seks OL-medaljer siden 1988, derav to gull (2008 og 2012). (TV Norge)

19.30: Fotball, engelsk Super League kvinner: Arsenal – Manchester United fra Meadow Park i London. Tredje- og fjerdeplassen på tabellen dette. Manchester United – med norske Maria Thorisdottir i forsvaret – ligger seks poeng foran på plassen som gir mesterligakvalifisering. (Vsport 2)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 26. runde: Arminia Bielefeld – RB Leipzig fra Schüco Arena. Alexander Sørloth og Leipzig fikk reisepass i Mesterligaen av Liverpool, nå gjelder det å utfordre Bayern om tittelen. Leipzig er fire poeng bak og da må kamper som dette vinnes. Sørloth har fått stadig mer spilletid de siste tre ukene og også kvittert med et par scoringer. I toppkampen mot Frankfurt sist spilte han samfulle 90 minutter. (Vsport 1)

20.45: Fotball, skotsk Championship, 21. runde: Alloa Athletic – Dundee FC fra Recreation Park. Alloa ligger helt sist, DFC kjemper om opprykk. (Vsport +)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 29. runde: Fulham – Leeds United fra Craven Cottage i London. Fulham gikk på en smell med 0–3 hjemme for Manchester City sist. Det holdt dem under nedrykksstreken, men de har kun tapt to av de siste åtte ligakampene så håpet om å forbli i PL lever. Leeds ligger komfortabelt midt på tabellen og fikk 0–0 mot Chelsea sist. Yorkshire-klubben virker tross det nesten vaksinert mot uavgjort, de har fått bare tre U så langt i sesongen – og aldri på bortebane. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 30. runde: Saint-Etienne – AS Monaco fra Stade Geoffroy-Guichard. (Vsport 3)

00.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Calgary Flames fra Scotiabank Arena (Vsport 2), Washington Capitals – New York Rangers fra Capital One Arena. (Vsport 1)

03.00: Tennis, ATP 500-turneringen Abierto Mexicano Telcel fra Acapulco, første semifinale. (Eurosport N)

03.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights fra Staples Center. (Vsport 1)