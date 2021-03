Torsdagens TV-sport, time for time

05.00: Tennis, ATP 500-turneringen Abierto Mexicano Telcel fra Acapulco, 2. runde. Casper Ruud gikk enkelt videre da han slo colombianske Daniel Elahi Galán 6–4, 6–1 i første runde natt til i går. Det hele tok bare litt over en time. Ruud møter Tallon Griekspoor fra Nederland i 2. runde. Han har møtt nederlenderen to ganger tidligere i karrieren, men tapt begge gangene (i 2015 og 2019). Kampen skulle etter planen starte tidligst 02.30 i natt, norsk tid. (Eurosport N)

09.30: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide, Sveits: Super-G kvinner. Gårsdagens utforrenn ble avlyst på grunn av snøvær og italienske Sofia Goggia ble kåret til sammenlagtvinner av utforcupen. I dag gjøres det et forsøk i super-G for Ragnhild Mowinckel og de øvrige, men også det er usikkert. (SVT1, TV 2 Sport 2)

11.00: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide, Sveits: Super-G, menn. Også guttas utfor ble avlyst på grunn av snøen i går og sveitseren Beat Feuz får krystallkula som vinner av utforcupen. Kanskje får Kjetil Jansrud og Henrik Røa sjansen til å rette opp litt av sesongen i dag? (SVT1, TV 2 Sport 2)

11.00: Golf, Magical Kenya Open (1 mill. euro) på Europatouren for menn. Første spilledag fra Nairobi. Kristoffer Reitan tar nye tak, etter å ha blitt slått ut etter to dager i storturneringen i Qatar forrige helg. (Vsport Golf)

12.00: Tennis, ATP 500-turnering for menn i Dubai, første kvartfinale mellom Denis Shapovalov fra Canada og franske Jeremy Chardy. Nye sendinger fra andre kvartfinale Aslan Karatsev, Russland - Jannik Sinner, Italia ca kl. 14.00 og fra tredje kvartfinale Lloyd Harris, Sør-Afrika - Kei Nishikori, Japan ca kl. 14.00. (Eurosport N)

16.30: Sjakk, onlineturneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk), delturnering 4 av 10, semifinaler 1. dag. Magnus Carlsen måtte kjempe hardt i sin kvartfinale mot armeneren Levon Aronian i går kveld, men er klar for semifinale mot russeren Jan Nepomnjasjtsjij i dag. Også semifinalen spilles over to dager. (TV 2 Sport 2)

17.30: Ishockey, Kontinental Hockey League (KHL), sluttspillets 2. runde, 1. kamp: SKA St. Petersburg – Dynamo Moskva fra Ispalasset. Det spilles best av sju kamper. SKA slo ut Dinamo Minsk i forrige runde, mens Dynamo Moskva eliminerte Severstal Tsjerepovets. (Vsport 2)

18.00: Tennis, ATP 500-turnering i Dubai, fjerde og siste kvartfinale går mellom Marton Fucsovics fra Ungarn og andreseedede Andrej Rublev fra Russland. (Eurosport 1)

18.55: Fotball, UEFAs Europaliga, åttedelsfinale 2. kamp: NK Dinamo Zagreb – Tottenham Hotspur fra Stadion Maksimir. Spurs ser i øyeblikket ut til å ha én sjanse til mesterligabillett neste sesong, og det er gjennom denne turneringen. Harry Kane og Tottenham leder 2–0 fra første kamp. Parkerer Mourinho bussen nå? Målrikt bli det neppe, selv om Dinamo er nødt til å angripe. (TV 2 Sport Premium 2)

18.55: Fotball, UEFAs Europaliga, åttedelsfinale 2. kamp: Arsenal – Olympiakos Pireus fra Emirates Stadium i London. Arsenal vant 3–1 i første kamp og Martin Ødegaard hadde ei fantastisk uke 10. Han banket inn mål mot Olympiakos på bortebane, ble utnevnt til kaptein på det norske landslaget og avsluttet med å score sitt første PL-mål for Arsenal mot erkerival Tottenham på søndag. Vanskelig å toppe det, vel? (TV 2 Sport Premium)

18.55: Fotball, UEFAs Europaliga, åttedelsfinale 2. kamp: Molde FK – Granada CF fra Puskas Arena i Budapest. Granada vant 2–0 hjemme, så Molde må legge vekk tendensen de har hatt til å havne bakpå. Et tidlig spansk mål her vil drepe det meste av håp. MFK-trener Erling Moe må forsøke å gjenfinne spiriten i laget som ga avansement på bekostning av Hoffenheim i forrige runde. Martin Ellingsen fikk rødt kort sist og må stå over her – det er ikke noe pluss. (TV 2 Zebra)

19.00: Håndball, tysk Bundesliga menn, 21. runde: TSG Hannover-Burgdorf – SC Magdeburg. (Vsport 1)

19.03: Golf, Honda Classic (7 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Palm Beach Gardens, Florida. Både Kristoffer Ventura og Viktor Hovland ble slått ut av forrige helgs storturnering Players Championship. Ventura gjør et nytt forsøk her, Hovland velger å hvile. (Eurosport N)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, åttedelsfinale 2. kamp: Rangers – SK Slavia Praha fra Ibrox Stadium i Glasgow. Det ble 1–1 i første kamp, men tsjekkerne slo ut Leicester på bortebane i forrige runde, så det er all grunn til å være på vakt for manager Steven Gerrard og Rangers her. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga, åttedelsfinale 2. kamp: AC Milan – Manchester United fra Stadio Giuseppe Meazza (San Siro). United slapp inn mål to–tre minutter på overtid hjemme og 1–1 er ikke noe hyggelig utgangspunkt å dra til Italia med. Nå er dessuten Zlatan Ibrahimovic friskmeldt igjen for Milan. Å bli matchvinner mot gamle lagkamerater i United passer nok svenskens lynne. (TV 2 Sport 1)

00.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks fra Amalie Arena. (Vsport 1)

01.00: Tennis, ATP 500-turneringen Abierto Mexicano Telcel fra Acapulco. Sendingen fortsetter utover natten. (Eurosport N)

02.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Minnesota Wild fra Ball Arena i Denver. Mats Zuccarello fortsetter å levere etter comebacket i NHL. Natt til onsdag scoret han 2–0-målet i 3–0-seiren hjemme mot Arizona Coyotes. Ifølge NHLs sider var dette Wilds mål nummer 4.000 i ligaen. For nordmannen var det hans 134. mål i NHLs grunnspill i karrieren. Det var også «Zuccas» femte mål i hans 16. kamp for sesongen. Han har i tillegg tegnet seg for 14 målgivende pasninger. (Vsport 2)

03.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Arizona Coyotes fra Honda Center. (Vsport 1)