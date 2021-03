Ruud til kvartfinale i Mexico – stormøte venter

Ruud tapte det første settet mot den useedede nederlenderen 4-6, men snudde kampen og vant den jevne kampen med tiebreak-seier i tredje og avgjørende sett.

Griekspoor kom inn i turneringen via kvalifiseringen og var ikke langt unna en overraskende seier mot Ruud. Men Norges tennishåp kjempet seg tilbake, var best i avgjørelsen og satte opp et møte med storkanonen Zverev i kvartfinalen.

Tyskeren er 2.-seedet i turneringen i Mexico og 7.-ranket i verden. Han slo den serberen Laslo Djere i strake sett (6-4, 6-3) i annen runde.

Ruud og Zverev har ikke møttes tidligere, men tyskeren har kontroll på nordmannens utvikling.

– Casper Ruud er en som har klatret ekstremt fort oppover rankingen de siste månedene og årene. Han er definitivt en å se opp for, sier han til ATPs nettsted.

