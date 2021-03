Hergeirsson om håndballstansen i Norge: – La oss håpe vi er inne i den siste dugnaden

Norge — Alt seriespill i toppidretten har stått på vent siden 18. januar. Nylig fikk en rekke klubber treningsnekt da tiltakene i Viken og senere andre regioner ble skjerpet til høyeste nivå.

En avlysning av håndballseriene kan bli tatt i neste uke. I så fall vil viktige profiler på kvinnelandslaget ha svært få klubbkamper bak seg før en eventuell oppkjøring til sommer-OL i Tokyo.

– Det er klart at det ikke er bra for utviklingen at det ikke er konkurranse over lang tid. Det er konkurranse alle trener mot, enten du er toppspiller eller ungdomsspiller. Kamper og motivasjonen den gir, er gulroten, sier Hergeirsson til NTB på et digital pressetreff fra Podgorica i Montenegro.

– La oss håpe vi er inne i den siste dugnaden, og at det går bedre om ikke så mange uker og måneder, legger han til.

Ulik konkurransesituasjon

Hergeirsson har med seg sju spillere fra norsk klubbhåndball i troppen til OL-kvalifiseringskampene mot Montenegro fredag og Romania lørdag. Seks av dem har tilhold i Vipers Kristiansand.

Disse har i to måneder kun konkurrert gjennom spill i Europa. Målvaktveteran Katrine Lunde er takknemlig for det.

– Vi har vært veldig heldige som har fått kamper i Champions League. Jeg tenker fortsatt at det er OK for oss i Vipers, men det er ekstremt kjedelig for veldig mange andre håndballspillere som har lyst til å spille kamper. Smittetallene går ikke akkurat nedover, så vi må gjøre det som er best for samfunnet, sier Lunde.

Camilla Herrem i Sola har gått nærmere 70 dager helt uten tellende klubbkamper. Kontrasten er stor til lagvenninnene i utlandet.

– De kommer til å spille videre i april, mai og kanskje ut i juni, så det er veldig ulikt. For dem som er i Norge og ikke får seriespill, må man kanskje tenke litt alternativt, sier Hergeirsson.

Han understreker at Herrem og Vipers-spillerne uansett vil få kamptrening i opptakten til Tokyo-lekene.

– Jeg er ikke veldig bekymret for akkurat det.

OL-gjenganger

Marit Malm Frafjord gjorde i fjor høst comeback på landslaget. Esbjerg-profilen svarer slik til NTB på forskjellen på håndballsituasjonen i Norge og Danmark:

– De har løst koronasituasjonen litt forskjellig. Vi i Danmark er glade for at vi har fått lov til å spille, og det må vi se på som bonus i disse tider. Så får vi se hva som skjer i Norge etter hvert.

De to beste i hver kvalifiseringspulje kvitterer i helgen ut OL-plass. Norsk kvinnehåndball har med ett unntak (2004) deltatt i alle sommerleker siden gjennombruddet på midten av 1980-tallet.

Lunde og Frafjord var begge med å vinne OL-gull i 2008 og 2012. De var også med å ta bronsen i 2016.

