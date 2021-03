ANA-ordningen gjeninnføres – maksimalt 10 russiske friidrettsutøvere i Tokyo-OL

Det ble besluttet under det digitale styremøtet torsdag.

– Styret har bestemt at ordningen med autoriserte nøytrale utøvere (ANA) gjenopptas, men med begrensning på 10 stykker i OL, sa Rune Andersen, leder for arbeidsgruppen som jobber med gjenopptakelse av Russland etter dopingskandalen.

Russlands friidrettsforbund (Rusaf) har vært utestengt av WA siden 2015 på grunn av omfattende dopingjuks. Den siste tiden har Andersens arbeidsgruppe kunne registrere store framskritt i arbeidet med å innfri kravene som er stilt til russerne for å ta dem inn i varmen igjen.

Lenge fikk russiske friidrettsutøvere delta internasjonalt som nøytrale utøvere, uten flagg eller nasjonalsang. Ordningen ble lagt på is etter at fem høytstående Rusaf-ledere i 2019 ble anklaget for dokumentfalsk for å gi høydestjernen Danil Lysenko en unnskyldning for å unndra seg dopingtest.

Må innfri krav

– Russiske utøvere som innfrir alle krav vil igjen kunne delta internasjonalt som nøytrale utøvere, sa Andersen torsdag.

Det betyr at det kan være russere på startstreken igjen når friidrettssesongen snart starter for alvor.

Gjenåpningen for ANA-deltakelse følger etter at WA-styret godkjente Rusafs veikart for reformer i antidopingarbeidet. Det omfatter blant annet hyppigere dopingtesting og oppmuntring til varslere om å stå fram med det de vet.

Innrømmelse

Med i veikartet er også en innrømmelse av «en kultur med omfattende doping og fortielse av dette, der utøvere, trenere og ledere var involvert», som var resultat av «nedarvet sovjetisk dopingkultur der målet var å seire med alle midler, også ved hjelp av doping».

Mens russere skal delta under betegnelsen ANA i stevner i regi av friidrettsmyndighetene, gjelder andre regler i OL. Der er det Den internasjonale olympiske komité (IOC) som bestemmer, og i OL skal russere konkurrere for ROC (Russlands OL-komité).

Det er et resultat av straffen Russlands antidopingbyrå (Rusada) ble ilagt av Verdens antidopingbyrå (Wada), og som ble justert etter ankebehandling i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

(©NTB)