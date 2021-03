Onsdagens TV-sport, time for time

05.00: Tennis, ATP 500-turneringen Abierto Mexicano Telcel fra Acapulco, 1. runde. Casper Ruud er klar for comeback etter skaden han pådro seg i Australian Open. Nordmannen servet i gang i Mexico i natt mot colombianske Daniel Elahi Galán i første runde. I Acapulco spilles det kun kamper på kvelden lokal tid. Ruud vant enkelt 6-4, 6-1. (Eurosport N)

09.30: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide, Sveits: Utfor menn. Norges fartslag, i løpet av sesongen redusert til Kjetil Jansrud og Henrik Røa, fikk heller ingen klaff i Saalbach sist. Nå er det sesongfinale – uten alt for høye forventninger. (SVT1, TV 2 Sport 2)

11.00: Tennis, ATP 500-turnering i Dubai, 2. runde. (Eurosport N)

11.00: Alpint, verdenscupfinale i Lenzerheide, Sveits: Utfor kvinner. Kajsa Vickhoff Lie ble den femte norske toppalpinisten som skadet seg stygt denne sesongen for drøyt to uker siden. Dermed er veteran Ragnhild Mowinckel alene igjen på fartslaget for kvinner. (SVT1, TV 2 Sport 2)

15.00: Sykling, éndagsrittet Nokere Coerse på UCIs europatour fra Belgia (195 km): Deinze – Nokere. Åtte nordmenn deltar i rittet: Andreas Leknessund (Team DSM), Vegard Stake Laengen (UAE-Team Emirates) og August Jensen (DELKO) – foruten Rasmus Tiller, Erik Nordsæter Resell, Syver Wærsted, Anders Skaarseth og Kristoffer Halvorsen, alle fra Uno-X. (Eurosport 1)

16.30: Sjakk, onlineturneringen Champions Chess Tour (hurtigsjakk), delturnering 4 av 10, kvartfinaler 2. dag. Magnus Carlsen plukket flest poeng av samtlige i innledende runder, nå spiller han andre dag av sin kvartfinale mot armeneren Levon Aronian. (TV 2 Sport 2)

17.45: Fotball, fransk cup, Coupe de France, åttedelsfinale: Paris Saint-Germain – Lille fra Parc des Princes. PSG tapte svært overraskende hjemme for lavt plasserte Nantes i ligaen søndag kveld. Nå møter de serieleder Lille i cupen. (Vsport 2)

20.15: Håndball, tysk Bundesliga menn, 21. runde: HSG Wetzlar – Frisch auf Göppingen fra Rittal Arena. Nummer sju og åtte i Bundesliga. De norske landslagsspillerne Kristian Bjørnsen og Magnus Fredriksen spiller for Wetzlar. Begge kommer rett fra Montenegro med norsk OL-billett og scoringer for Norge bagasjen. Kristian Bjørnsen (32) scoret fem mot Brasil og fem mot Sør-Korea. Etter denne klubbsesongen forlater han Wetzlar og går til danske Aalborg. (Vsport 3)

20.30: Fotball, engelsk Super League kvinner, utsatt kamp: West Ham Utd. – Birmingham City fra Rush Green Stadium i London. Bunnoppgjør i toppligaen, West Ham ligger helt sist – Birmingham tre poeng og tre plasser foran. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 37. runde: Birmingham City – Reading fra St. Andrews. Gutta i Birmingham gjør det ikke stort bedre enn jentene, de tar imot opprykksjagende Reading farlig nær nedrykksplass. Men denne uka ble de i hvert fall kvitt sin spanske katastrofemanager Aitor Karanka. Den nye sjefens første jobb blir å fikse hjemmestatistikken; der er det blitt bare tre seiere på 18 forsøk! Det er Lee Bowyer som leder laget i dag. Han sa opp sin jobb i Charlton Athletic mandag kveld og var på treningsfeltet i Birmingham formiddagen etter. Tirsdag kveld kunngjorde klubben at det var inngått en avtale som strekker seg til sommeren 2023. Lee Bowyer har en svært høy stjerne blant fansen i Birmingham. Han var en nøkkelspiller da “The Blues” vant et sjeldent trofé i 2011, med 2–1 over Arsenal i ligacupfinalen på Wembley. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, åttedelsfinaler 2. kamp: Bayern München – Lazio fra Allianz Arena. Med 4–1 å gå på fra Olympia-stadion i Roma skal dette være en spasertur for de regjerende mesterne Bayern. Men målmaskinen Robert Lewandowski vil nok gjerne spille i dag også. Den polske veteranen jakter rekorder for tida. Tenåringssensasjonen Jamal Musiala (18) scoret også for Bayern sist, mye taler for at han får en ny sjanse i kveld. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, åttedelsfinaler 2. kamp: Chelsea – Atlético Madrid fra Arena Nationala i Bucuresti. En perlescoring av uforlignelige Olivier Giroud (34) sikret Chelsea en 1–0-føring før returen på nøytral grunn i Romania. Og selv om det var et bortemål er ikke det mye å gå på i slike kamper. Men den nye Chelsea-sjefen Thomas Tuchel har ennå ikke tapt på 12 kamper og London-laget er meget tøffe å bryte ned. (Vsport 1)

00.00: Ishockey, NHL: Ottawa Senators – Vancouver Canucks fra Canadian Tire Centre. (Vsport 1)

00.30: Ishockey, NHL: New York Rangers – Philadelphia Flyers fra Madison Square Garden. (Vsport 2)

01.00: Tennis, ATP 500-turneringen Abierto Mexicano Telcel fra Acapulco, 2. runde. (Eurosport N)

03.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Edmonton Oilers fra Scotiabank Saddledome (Vsport 1), Vegas Golden Knights – San Jose Sharks fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)