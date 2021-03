Ingebrigtsen i tvil om OL: Skeptisk til vaksine-tempoet

Asia — I forrige uke uttalte Den internasjonale olympiske komité (IOC) at alle deltakere vil bli tilbudt gratis kinesisk koronavaksine. Den er ikke godkjent for bruk i Norge.

– Det er helt nytt for meg, sier Ingebrigtsen til NTB om IOCs grep.

– Vi forutsetter en vaksine før vi deltar i OL, men vi vil forholde oss til det offisielle regimet som er godkjent i Norge og ikke hive oss rundt å få en kinesisk vaksine sånn uten videre. Det er også helt uaktuelt for oss å snike i køen på noe vis, sier Ingebrigtsen.

Mindre optimistisk

Han mener det fortsatt er tid, men han er ikke så optimistisk som for en måned siden.

– Vi må ha forutsigbarhet og kan ikke sette vaksinen dagen før vi reiser til OL. Vi må planlegge det litt inn mot våre aktiviteter, ikke minst i lys av det vi har sett den siste tiden med reaksjoner etter vaksinering.

Ingebrigtsen gjentar at det ikke er sikkert det blir OL for sønnene Jakob, Filip og Henrik.

– Vi håper og tror at i god tid før OL, så er man vaksinert. Vi har betenkeligheter med å reise uvaksinert til OL. Vi er skeptiske til å være tre-fire uker i Japan sammen med mange mennesker som ikke er vaksinerte.

– Vi skal til OL for å prestere. Da kan man ikke samtidig risikere helsen. Det går ikke i hop. I hverdagen tar vi forholdsregler, og smitterisikoen er lik null, men så fort man kommer inn i trenings- og konkurransesituasjon, er man utsatt.

Mer tvil

– For en måned siden var jeg helt sikker på at man i god tid før OL ville vært vaksinert. Jeg er mer usikker nå, da jeg synes det har hendt mye med tempoet i vaksineringen.

Han bruker sin egen hjemby for å illustrere situasjonen. – I den byen vi bor i (Sandnes, ca. 80.000 innbyggere) er nå fem prosent av innbyggerne vaksinert. Og de første vaksinene i Norge ble satt i desember. Det er jo ikke akkurat imponerende hva man har klart å få til, sier Ingebrigtsen og understreker at han snakker på vegne av hele befolkningen og ikke bare sine toppidrettsgutter.

– Jeg tenker ikke på mine her. Vi har vår plass i køen og håper det blir vår tur, men for guttene mine ser det «helt god natt» ut. Moren min på 78 år er jo ikke vaksinert ennå. Dette er jo ikke et moderne land verdig må jeg si, sier pappa Ingebrigtsen.

OL åpnes 23. juli. De fleste utøverne vil være på plass i Japan minimum ti dager før første konkurranse. Mange ankommer enda tidligere enn det for å akklimatisere seg.

(©NTB)