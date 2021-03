Fotballtopp etterlyser idrettsforbundet i Qatar-diskusjonen

Fotballtinget vedtok søndag å sette diskusjonen rundt VM i Qatar og en mulig boikott på vent til et ekstraordinært ting 20. juni. Norsk Toppfotball var blant pådriverne for en slik utsettelse.

Styrelederen for klubbenes interesseorganisasjon sier til TV 2 at vedtaket «var veldig klokt». Samtidig savner Haug et mer aktivt idrettsforbund i Qatar-spørsmålet.

– Jeg vet eksempelvis at Tom Høgli (samfunnskontakt i Tromsø IL) har stått på barrikaden en god stund, men hvor har NIF vært de siste åtte årene? Det har tatt overraskende lang tid før noen har reagert. Hva er norsk idretts syn på denne type problematikk?

Haug legger til at også hans egen organisasjon og Norges Fotballforbund kunne vært mer på før debatten blusset opp i slutten av februar.

– Det er mange som bør se seg selv i speilet med en vond smak i munnen, også fotballen. Media har vel heller ikke hatt det største fokuset på denne saken.

Generelt mot boikott

Søndag kveld mottok TV 2 en SMS fra kommunikasjonssjef Finn Aagaard i idrettsforbundet med et svar på kritikken.

– Vi erkjenner at det er krevende når store idrettsarrangementer tildeles land med et annerledes styresett og med verdier som ikke nødvendigvis samsvarer med våre egne. NIF mener på generelt grunnlag at deltakelse og samarbeid er riktig, framfor boikott som lukker dører og setter oss på utsiden, skrev han.

– Debatten som de siste ukene er reist i Norge vedrørende Qatar-VM viser det sterke engasjementet vi har i Norge for å forsvare grunnleggende menneskerettigheter. Det er både prisverdig og helt nødvendig. Samtidig støtter NIF fotballforbundets viktige arbeid for å bedre forholdene for fremmedarbeidere i Qatar og forbundets videre prosess i spørsmålet om deltakelse i Qatar-VM, med en grundig konsekvensutredning av saken før den skal behandles på et ekstraordinært forbundsting i juni.

Tar det til idrettstinget

Fotballpresident Terje Svendsen sier NFF til nå ikke har utfordret idrettsforbundet om å ha en mening om Qatar.

– Det er fordi vi ønsker å konsekvensutrede det. Men i fasen vi går inn i nå, er det naturlig at norsk idrett har en formening rundt bruk av boikott. Det ligger også adressert til idrettstinget, sa Svendsen til NTB.

Qatar har i mange år fått kritikk for blant annet arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også stilt kritiske spørsmål rundt måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

