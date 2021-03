VIFs forslag vedtatt: Klubber skal politianmelde rasisme

Anmeldelsesplikten ble banket gjennom etter at 155 delegater stemte for forslaget. 29 var mot å innføre en slik plikt ved overtredelse av hatparagrafen.

– Ved anmeldelsesplikt kan det settes en ny standard for hva man synes er greit og ikke greit å si i idretten, sa klubbdirektør Harriet Rudd i Vålerenga Fotball før forbundstinget.

Det var tre kjente rasismesaker i norsk toppfotball i fjor. Start fikk bot etter at en tilskuer kom med rasistiske tilrop mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo.

Aalesund og Sandefjord måtte spille en kamp for tomme tribuner etter at rasistiske episoder inntraff under deres hjemmekamper.

Nytt styre valgt

Ane Guro Skaare-Rekdal (45) fra Ottestad ble på søndagens ting enstemmig valgt som visepresident i det nye styret til Norges Fotballforbund.

Delegatene fulgte dermed valgkomiteens innstilling.

Skaare-Rekdal erstatter Mette Christiansen som en av forbundets to visepresidenter, mens Kristine Haugen (39) ble stemt inn som nytt styremedlem.

I over 20 år har Skaare-Rekdal hatt tillitsverv på ulike områder i norsk fotball. Hun har siden 2015 vært styreleder i NFF Indre Østland.

Slik blir NFF-styret:

President: Terje Svendsen, Rosenborg (ikke på valg)

1. visepresident: Ane Guro Skaare-Rekdal, Ottestad (ny for to år)

2. visepresident: Arne Larsen Økland, Bryne (gjenvalgt for to år)

Styremedlemmer: Gunhild Lærum, Lillestrøm (ikke på valg), Malin Frantzen Øiseth, Fet (ikke på valg), Leon Jarle Aurdal, Aalesund (ikke på valg), Jon Mørland, Heming (gjenvalgt for to år), Kristine Haugen, Lavangen (ny for to år).