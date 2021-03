Søndagens TV-sport, time for time

08.00: Fristil, verdenscup i Almaty, Kasakhstan: Parallell kulekjøring kvinner og menn. Utslagsrunder. (Eurosport N)

08.15: Langrenn, verdenscup i Engadin, Sveits (flyttet fra Holmenkollen), jaktstart: 30 km fri teknikk kvinner. Verdenscupens siste renn og lørdagens vinner, Julia Stupak starter sju sekunder foran Heidi Weng. Therese Johaug må droppe avslutningen på grunn av skade. (NRK1)

09.30: Alpint, verdenscup menn i Kranjska Gora, Slovenia: Slalåm 1. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

10.00: Golf, European Tour, Qatar Masters, fjerde spilledag. (Viasat Golf)

10.25: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto na Morave, Tsjekkia: Blandet stafett. (NRK2, Eurosport 1)

10.35: Langrenn, verdenscup i Engadin, Sveits (flyttet fra Holmenkollen), jaktstart: 50 km fri teknikk menn. Sesongens siste duell mellom Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov kommer bare en uke etter VM-dramaet på samme distanse. Sistnevnte går først ut etter lørdagens seier på 15 kilometer. Avstanden bakover til Klæbo og Pål Golberg er 18 sekunder, mens Simen Hegstad Krüger starter 21 sekunder bak, Hans Christer Holund har 31 sekunder å ta inn. Løpene i Sveits er interessante med tanke på OL neste år som også går i tynnluft. Dagens femmil går på 1800 meters høyde. (NRK1)

12.30: Alpint, verdenscup menn i Kranjska Gora, Slovenia: Slalåm 2. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn (27. runde): Bologna – Sampdoria. (Strive TV)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Southampton – Brighton fra St. Mary’s stadium. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, fransk 1. divisjon menn (29. runde): Nîmes – Montpellier. (Vsport+)

13.15: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (36. runde): Sheffield W. – Norwich. (Vsport2)

13.30: Sykling, etapperittet Tirreno-Adriatico i Italia, verdenstouren (5 av 33): 5. etappe, 205 km Castellalto – Castelfidardo. Tobias Foss er eneste norske deltaker. (Eurosport N)

13.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): Leverkusen – Arminia Bielefeld. (Vsport1)

13.45: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto na Morave, Tsjekkia: parstafett. (NRK1, Eurosport 1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (26. runde): PSV Eindhoven – Feyenoord. (Vsport3)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Leicester – Sheffield United fra King Power Stadium. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn (27. runde): Torino – Inter. (Strive TV)

15.15: Sykling, etapperittet Paris-Nice i Frankrike, verdenstouren (4 av 33): 8. og siste etappe, 110,5km i Nice. Fem nordmenn startet dette rittet, anført av Alexander Kristoff . (Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): RB Leipzig – Eintracht Frankfurt. (Vsport1)

16.00: Fotball, EFL Trophy finale: Tranmere Rovers - Sunderland. (Vsport2)

16.00: Håndball, mesterligaen kvinner, åttedelsfinaler 2. kamp: Odense (Danmark) – Vipers Kristiansand. Hjemmelaget vant 36-35 i den første kampen. (Viasat4)

17.00: Snowboard, VM i Aspen, Colorado: Big Air, kvalifisering kvinner. (Vsport+)

17.00: Tennis, ATP-turneringen Dubai Duty Free Tennis Championship fra Dubai. (Eurosport 1)

17.05: Fotball, fransk 1. divisjon menn (29. runde): Monaco – Lille. (Vsport3)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Arsenal – Tottenham fra Emirates Stadium i London. Martin Ødegaard scoret sitt første mål for hjemmelaget i europaligaen torsdag og er også nyslått norsk landslagskaptein. (TV2 Sport Premium)

18.00: Golf, The Players Championship (15 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Viktor Hovland kvalifiserte seg ikke til finalerunden på Ponte Vedra Beach i Florida. (Eurosport N)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn (27. runde): Cagliari – Juventus. (Strive TV)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): Stuttgart – Hoffenheim. (Vsport1)

19.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Arizona Coyotes. (Vsport2)

19.05: Snowboard, VM i Aspen, Colorado: Big Air, kvalifisering menn. (Vsport+)

20.00: Håndball, OL-kvalifisering for menn, Sør-Korea - Norge fra Verde Complex i Podgorica i Montenegro. Norge har vunnet sine to første kamper i denne kvalfiseringspulja og med seier i kveld er Norge klare for OL for første gang siden 1972. (MAX)

20.00: Motorsport, Nascar Cup Series fra Phoenix Raceway. (Vsport3)

20.15: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Manchester United – West Ham fra Old Trafford. West Ham kjemper om en plass blant topp fire og er likt med Chelsea på fjerdeplassen med seier her. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 (29. runde): Paris Saint-Germain – Nantes. (Vsport1)

21.00: Fotball, spanskLa Liga menn (27. runde): Sevilla – Betis. (Strive TV)

21.20: Snowboard, VM i Aspen, Colorado: Big Air, kvalifisering menn, andre heat. (Vsport+)

22.00: Ishockey, NHL: New Jersey Devils - New York Islanders. (Vsport2)

00.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche - Los Angeles Kings. (Vsport1)





















FOTBALL: Norges Fotballforbunds ting, arrangeres digitalt.

ALPINT: Verdenscup menn i Kranjska Gora, Slovenia: Slalåm (10 av 11) 09.30/12.30.

BANDY: Eliteserien menn (18. og siste runde): AVLYST pga. koronatiltak (Drammen – Høvik, Mjøndalen – Stabæk, Skeid – Ready, Solberg – Ullevål, Ullern – Sarpsborg).

BASKETBALL: BLNO kvinner: Ullern – Tromsø Storm 14.00, Ulriken Eagles – Bærum 16.00.

FRISTIL: Verdenscup i Almaty, Kasakhstan: Parallell kulekjøring kvinner og menn. Kvalifisering 06.15, utslagsrunder fra 08.00.

HOPP: Verdenscup i Holmenkollen (HS134): AVLYST pga. koronatiltak (3. renn i Raw Air menn, 2. renn i Raw Air kvinner).

HOPP: Kontinentalcup menn i Zakopane, Polen (HS140) 10.30.

HÅNDBALL: OL-kvalifisering menn, gruppe 1 i Podgorica, Montenegro (3. runde): Brasil – Chile 17.30, Sør-Korea – Norge 20.00.

HÅNDBALL: Mesterligaen kvinner, åttedelsfinaler 2. kamp: Brest Bretagne (Frankrike) – Esbjerg (Danmark) 14.00 (33-27), Rostov Don (Russland) – Podravka Koprivnica (Kroatia) 14.00 (29-20), Metz (Frankrike) – Borussia Dortmund (Tyskland) 16.00, Odense (Danmark) – Vipers Kristiansand 16.00 (36-35).

HÅNDBALL: Eliteserien kvinner (24. runde): UTSATT pga. koronatiltak (Fana – Larvik, Molde – Oppsal, Flint Tønsberg – Tertnes).

HÅNDBALL: 1. divisjon: UTSATT pga. koronatiltak (Menn: Vikhammer – Stavanger. Kvinner: Gjerpen – Volda, Reistad – Levanger, Fjellhammer – Randesund, Ålgård – Bærum).

INNEBANDY: Eliteserien menn: AVLYST pga. koronatiltak (Tunet – Sarpsborg).

ISHOCKEY: 1. divisjon menn: UTSATT pga. koronatiltak (Nidaros – Haugesund, Furuset – Hasle-Løren, Gjøvik – Tønsberg).

ISHOCKEY: Swedish Hockey League (SHL), utsatt kamp: Oskarshamn – Örebro 17.30. Tid: 17:30.

KOMBINERT: Verdenscup menn i Holmenkollen, Oslo: AVLYST pga. koronatiltak.

KOMBINERT: Kontinentalcup i Nizjnij Tagil, Russland: Kvinner: Hopp (HS97) 06.30, 5 km langrenn 12.00. Menn: Hopp (HS97) 06.30, 15 km langrenn 13.00.

LANGRENN: Verdenscup i Engadin, Sveits (flyttet fra Holmenkollen), jaktstart: 30 km fri teknikk kvinner 08.15, 50 km fri teknikk menn 10.35.

SKISKYTING: Verdenscup i Nove Mesto na Morave, Tsjekkia: Blandet stafett 10.25, parstafett 13.45.

SKISKYTING: IBU-cupen i Obertilliach, Østerrike, Italia: Parstafett 10.00, blandet stafett 12.00.

SNOWBOARD: VM i Aspen, Colorado: Big Air, kvalifisering kvinner 16.55 og menn 19.10.

SYKLING: Etapperittet Paris-Nice i Frankrike, verdenstouren (4 av 33): 8. og siste etappe, 110,5 Nice – Nice. (Med norske).

SYKLING: Etapperittet Tirreno-Adriatico i Italia, verdenstouren (5 av 33): 5. etappe, 205 km Castellalto – Castelfidardo.

TELEMARK: Verdenscup i Thyon-4 Vallees, Sveits: Parallellsprint kvinner og menn. Kvalifisering 09.00, utslagsrunder fra 11.30.

VOLLEYBALL: Eliteserien, menn: Koll – OSI 12.00, Asker – NTNUI 13.00, TIF Viking – Randaberg 16.00. Kvinner: KFUM Volda – Tromsø 12.30, TIF Viking – Randaberg 13.30, Skjetten – Koll 15.00.

FOTBALL: Engelsk Premier League menn (28. runde): Southampton – Brighton 13.00, Leicester – Sheffield U. 15.00, Arsenal – Tottenham 17.30, Manchester U. – West Ham 20.15.

FOTBALL: Engelsk mesterskapsserie menn (36. runde): Sheffield W. – Norwich 13.15.

FOTBALL: Engelsk ligacup kvinner, finale i Watford: Chelsea – Bristol C. 15.30.

FOTBALL: Engelsk superliga kvinner (17. runde): Reading – Tottenham 13.30.

FOTBALL: Tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): Leverkusen – Arminia Bielefeld 13.30, RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 15.30, Stuttgart – Hoffenheim 18.00.

FOTBALL: Tysk 2. Bundesliga menn (25. runde, 13.30): Hannover – Würzburg Kickers, Karlsruhe – Eintracht Braunschweig, Nürnberg – Osnabrück.

FOTBALL: Tysk Bundesliga kvinner (15. runde, 14.00): Bayern München – Essen, Duisburg – Freiburg, Turbine Potsdam – Sand, Werder Bremen – Hoffenheim, Wolfsburg – Leverkusen.

FOTBALL: Italiensk Serie A menn (27. runde, 15.00): Bologna – Sampdoria 12.30, Parma – Roma, Torino – Inter, Cagliari – Juventus 18.00, Milan – Napoli 20.45.

FOTBALL: Italiensk cup kvinner, semifinale 1. kamp: Inter – Milan 12.30.

FOTBALL: Fransk 1. divisjon menn (29. runde, 15.00): Nîmes – Montpellier 13.00, Dijon – Bordeaux, Lens – Metz, Lorient – Nice, Rennes – Strasbourg, Monaco – Lille 17.05, Paris Saint-Germain – Nantes 21.00.

FOTBALL: Spansk 1. divisjon menn (27. runde): Celta – Athletic Bilbao 14.00, Granada – Real Sociedad 16.15, Eibar – Villarreal 18.30, Sevilla – Betis 21.00.

FOTBALL: Spansk 1. divisjon kvinner (22. runde, 11.30): Madrid CFF – Eibar 11.00, Athletic Bilbao – Huelva, Tenerife – Real Sociedad, Atlético Madrid – Real Madrid 13.30, Sevilla – Logroño 16.15, Barcelona – Valencia 17.30.

FOTBALL: Portugisisk 1. divisjon (23. runde): Moreirense – Rio Ave 16.00, Vitória Guimarães – Gil Vicente 18.30, Porto – Paços Ferreira 21.00.

FOTBALL: Nederlandsk æresdivisjon menn (26. runde, 14.30): Venlo – Fortuna Sittard 12.15, PSV Eindhoven – Feyenoord, Utrecht – Vitesse, Zwolle – Ajax 16.45.

FOTBALL: Belgisk cup menn, semifinale: Anderlecht – Genk 20.45.

FOTBALL: Gresk 1. divisjon menn (26. runde, siste i grunnserien, 18.00): Apollon – Panaitolikos, Aris – OFI, Asteras Tripolis – Giannina, Lamia – Atromitos, Larissa – Olympiakos, Panathinaikos – PAOK, Volos – AEK.

FOTBALL: Tyrkisk eliteserie menn (30. runde, 14.00): Ankaragücü – Göztepe 11.30, Erzurumspor – Trabzonspor, Gaziantep – Denizlispor, Fenerbahçe – Gençlerbirligi 17.00.

FOTBALL: Sveitsisk eliteserie menn (25. runde, 16.00): St. Gallen – Young Boys, Sion – Servette, Vaduz – Lugano.

FOTBALL: Østerriksk eliteserie menn (21. runde, 17.00): Rapid Wien – Hartberg, Ried – LASK, St. Pölten – Altach, Sturm Graz – Austria Wien, Wolfsberg – Tirol.

FOTBALL: Dansk superliga menn (21. runde, 14.00): Sønderjyske – Horsens, Vejle – AaB, OB – Brøndby 16.00, FC København – Midtjylland 18.00.

TRAV: Forus 18.15 (V65, V5, DD).

BASKETBALL: National Basketball Association (NBA), grunnserien: Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 19.00, Golden State Warriors – Utah Jazz 21.00, Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs 23.30, Orlando Magic – Miami Heat 00.00 (mandag), Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 00.30, Houston Rockets – Boston Celtics 01.00, Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 01.00, Chicago Bulls – Toronto Raptors 02.00, New Orleans Pelicans – LA Clippers 02.00.

ISHOCKEY: National Hockey League (NHL), grunnserien: Minnesota Wild – Arizona Coyotes 19.00, Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 22.00, Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes 22.00, New Jersey Devils – New York Islanders 22.00, Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 00.00 (mandag), Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 00.00.