Zaha-kneling i fokus da Crystal Palace vant

Før avspark var Zaha den eneste spilleren som ikke knelte mot rasisme, noe Premier League-stjernene har gjort siden i fjor sommer.

Palace-stjernen skapte overskrifter da han forrige måned varslet at han ikke lenger ville delta i markeringen.

– Min avgjørelse om å bli stående før avspark har vært kjent i et par uker nå. Det er ikke noe rett og galt, men for meg personlig føler jeg at knelingen er blitt del av rutinen før kamp, og at det nå ikke gjør noen forskjell om vi kneler eller står. Noen av oss vil fortsatt få skjellsord, sier Zaha i en uttalelse som ble offentliggjort før kampstart.

– Jeg vet at det skjer mye bak scenen i Premier League og i myndighetene for å få til forandring, og jeg respekterer det og alle involverte. Jeg respekterer også lagkamerater og motspillere som fortsetter å knele, sier han.

Zaha ber om bedre utdanning om rasisme i skolene og strengere håndtering av folk som sprer hat i sosiale medier.

Da kampen omsider kom i gang satte Luka Milivojevic inn 1-0 på straffe etter 37 minutter. Det ble også kampens eneste mål da Palace avanserte to plasser på tabellen. London-laget er nå nummer elleve med 37 poeng.

Engelsk Premier League fotball menn lørdag, 28. runde:

Leeds – Chelsea 0-0, Crystal Palace – West Bromwich 1-0.

Senere kampstart: Everton – Burnley (18.30), Fulham – Manchester C. (21.00).

Spilt fredag: Newcastle – Aston Villa 1-1.

Spilles søndag: Southampton – Brighton, Leicester – Sheffield U., Arsenal – Tottenham, ManchesterU. – West Ham.

Spilles mandag: Wolverhampton – Liverpool.