Chelsea med poengtap – fortsatt ubeseiret under Tuchel

Elland Road er ingen enkel bortebane, men Chelsea kom dit med håp om å ta nok en ligaseier. I stedet ble det bare med det ene poenget.

Det er godt nytt for lag som West Ham, Everton og Tottenham. Alle tre har to kamper færre spilt enn Chelsea og sikter seg inn på fjerdeplassen London-laget ligger på.

Før kvarteret var unnagjort hadde to baller vært i metallet. Først skjøt Luke Ayling via Diego Llorente i egen 16-meter slik at ballen traff tverrliggeren og i hanskene til Leeds-keeper Illan Meslier.

Fem minutter senere prøvde Taylor Jenkings å plassere ballen i lengste kryss. Chelsea-keeper Edouard Mendy fikk en finger eller to på skuddet og kunne se ballen gå i tverrliggeren og ut.

Likevel sto det 0-0 til pause. Chelsea hadde vært det beste laget de første 45 minuttene.

Store muligheter

Kai Havertz fikk en eventyrlig mulighet til å sende gjestene i ledelsen etter 48 minutter. Tyskeren fikk tid og rom til å fyre fra fem-seks meter, men Meslier vartet opp med en kjemperedning.

Like etter var det Leeds’ Raphinha som kunne scoret. Han fikk vendt opp på en femøring på seks-sju meter, men ble stoppet av en god enhåndsparade av Mendy.

Rodrigo fikk så sjansen på hodet etter en corner med ti minutter igjen, men Chelsea-keeperen var igjen på alerten og reddet.

Fin rekke

Til tross for et skuffende poengtap er Chelsea fortsatt ubeseiret under Thomas Tuchel. London-laget har tatt 22 av 30 mulige poeng i Premier League siden tyskerne ble ansatt. Med én kamp mer spilt har de blåkledde to poeng opp til Leicester og tre opp til Manchester United.

Fasit siden 26. januar, da Tuchel ble hentet inn, er seks seirer og fire uavgjorte på ti ligakamper. Kun Manchester City har vært bedre i Premier League den perioden.

I tillegg er de blåkledde fra London klare for FA-cupens kvartfinale, samt at de har en 1-0-ledelse foran returoppgjøret mot Atlético Madrid i mesterligaens åttedelsfinale.

Engelsk Premier League menn lørdag, 28. runde:

Leeds – Chelsea 0-0

Dommer: Kevin Friend.

Gult kort: Tyler Roberts, Ezgjan Alioski, Rodrigo, Leeds.

Leeds (4-1-4-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Diego Llorente, Pascal Struijk, Ezgjan Alioski – Kalvin Phillips – Raphinha, Tyler Roberts, Stuart Dallas, Jack Harrison (Hélder Costa fra 64.) – Patrick Bamford (Rodrigo fra 35.).

Chelsea (4-2-3-1): Édouard Mendy – César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Ben Chilwell – N’Golo Kanté, Jorginho – Christian Pulisic (Reece James fra 68.), Hakim Ziyech (Timo Werner fra 69.), Mason Mount (Callum Hudson-Odoi fra 79.) – Kai Havertz.

Premier League fotball menn lørdag, 28. runde:

Leeds – Chelsea 0-0, Crystal Palace – West Bromwich 1-0, Everton – Burnley 1-2, Fulham – Manchester C. 0-3.

Spilt fredag: Newcastle – Aston Villa 1-1.

Spilles søndag: Southampton – Brighton, Leicester – Sheffield U., Arsenal – Tottenham, ManchesterU. – West Ham.

Spilles mandag: Wolverhampton – Liverpool.