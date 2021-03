Uenighet om boikottstrategi før helgens fotballting

Torsdag ble det satt strek for eliteserieklubbene som holder årsmøte i forkant av søndagens ting. Fasiten er at sju klubber har vedtatt oppfordring til boikott, mens tre klubber har vedtatt forslag om at spørsmålet utsettes til et ekstraordinært fotballting.

To klubber har ikke behandlet spørsmålet på allerede avholdte årsmøter, og fire klubber har sitt årsmøte til gode etter søndagens fotballting.

Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjordet sier til NTB at selv om klubben har tatt standpunkt, vil de nødvendigvis ikke at det blir et vedtak om boikott allerede nå.

– Vi kommer ikke til å gå inn i tinget til helgen med tanke på at alt skal bestemmes der og da.

Strømsjordet legger til at flere klubber har tatt klare avgjørelser. Han ser ikke ser bort ifra at andre kan fremme boikott som benkeforslag.

Vil ha nytt ting

Tromsøs samfunnskontakt Tom Høgli sier at de er blant klubbene som går til tinget med forventninger om Qatar-debatt.

– Den generelle holdningen vår er at vi får et bra vedtak som hele Norge kan forholde seg til.

Ledelsen i klubben Oslo-Ørn har tidligere sagt at den støtter et boikottforslag og at de jobber for at saken kommer opp på søndagens forbundsting.

Norges Fotballforbund ønsker at Qatar-spørsmålet skal tas opp på et ekstraordinært ting til høsten. Flere klubber i Eliteserien som er innstilt på boikott, har vist forståelse for at dette er en sak som trenger en grundig behandling.

Før sommeren

Samtidig er Tromsø og Vålerenga tydelige på at et slikt ting må skje før sommeren.

– Dette er en ypperlig anledning for NFF til å fremstå fremoverlent. Man får gjort mye på én arbeidsuke, og det gjenstår mange arbeidsuker før sommeren. Det er full vinter her jeg er nå, sier Vålerengas nyvalgte styreleder Tuva Ørbeck Sørheim til VG.

– Jeg har stor forståelse for at saken har kommet tett på det ordinære forbundstinget nå til helgen. Vi trenger tid til å sette norsk fotball inn i konsekvensene før sommeren. Men ønsker man å belyse det som skjer i Qatar, så har man nok informasjon allerede, sier TIL-direktør Øyvind Alapnes.

Alvor

Høgli sa tidligere denne uken til NTB at han var veldig opptatt av at prosessen skal gå ryddig for seg.

– Jeg er opptatt av at alle aktører blir hørt, og at det blir gjort på en skikkelig måte, sa han.

Strømsjordet i Godset synes NFF har vært aktive i arbeidet med en potensiell boikott.

– De tar grasrotopprøret på alvor. Det er ikke noe tvil om hva ledelsen i NFF mener om saken: De vil ha et nei til boikott, sier han.

Saken kan reises som et benkeforslag på søndagens fotballting dersom to tredeler av delegatene stemmer for. Et eventuelt forslag om at NFF skal si nei til deltakelse i Qatar-VM vil i sin tur bare kreve simpelt flertall.

FAKTA

Slik stiller de 16 eliteserieklubbene på herresiden seg til en norsk boikott av fotball-VM i Qatar:

Vedtatt støtte til boikott:

Brann, Vålerenga, Tromsø, Rosenborg, Viking, Strømsgodset, Odd.

Har ikke tatt stilling, men vil at saken tas opp på et ekstraordinært fotballting i løpet av 2021:

Sarpsborg, Stabæk, Bodø/Glimt.

Ikke behandlet spørsmålet:

Lillestrøm (årsmøte 17. mars), Molde (årsmøte 23. mars), Haugesund (årsmøte 20. april), Sandefjord (årsmøtedato ikke fastsatt), Kristiansund (har avholdt årsmøte uten behandling), Mjøndalen (har avholdt årsmøte uten behandling).

Supporterklubbene for boikott:

14 av 16 supporterklubber er ifølge VG tilhengere av boikottlinjen. Bare Tornekrattet (Molde) og Uglan (Kristiansund) har ikke tatt stilling.