Vil bruke landslaget i Qatar-fokus

Det gløder i norsk fotball om forholdet til VM i Qatar i 2022. Mange klubber tar til orde for boikott, senest Vålerenga med 78 mot 1 stemme på deres årsmøte onsdag kveld. Ståle Solbakken selv har etter lang betenkningstid landet på at han er i mot en boikott.

Men han vil bruke A-landslaget som fyrtårn, gjerne i en kampanje som kan spre seg internasjonalt.

Vil bryte grenser

- Selv om jeg ikke støtter boikott, vil jeg at vi bruker de virkemidlene vi har. Kanskje ikke fotballpresidenten liker å høre det, men jeg vil gå over kanten. Og vi har en spillergruppe som kan involveres, sa Solbakken på et seminar som NFF selv arrangerte torsdag.

- Hele situasjonen rundt Qatar-VM er forferdelig, jeg skjønner veldig godt kravet om boikott, men etter å ha snakket med ekspertise på mange områder har jeg landet på et nei til boikott, men ja til et forsterket fokus på at VM spilles i feil land, sier han.

Norges Fotballbunds styre ønsker at saken skal behandles på et ekstraordinært ting til høsten, ikke at det kommer opp som et benkeforslag på det ordinære tinget kommende søndag. Men saken vil utvilsomt bli diskutert der også.

Landslaget har stemmene

Den ordinære VM-kvalifiseringen starter i slutten av denne måneden, men Norge må spille sine kamper utenfor Norge. Fredag tar Solbakken ut sin første landslagstropp.

Solbakken mener både supporterne og klubbene har samme mål, men med forskjellige virkemidler.

Han inviterte også leder av Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, til en samtale om dette med spillerutvalget i landslaget.

- Vi har aktørene som kommer i intervjusonene, vi kan fronte våre meninger og det kan vi gjøre fra den første kampen mot Gibraltar, sier Solbakken.

Dialog hjelper ikke

Tromsøs tidligere landslagsspiller (og FCK-spiller under Solbakken) Tom Høgli har også frontet boikott, og mener at tiden for dialog er over.

- Jeg vil gi NFF ros for at de har prøvd å påvirke, men det har dessverre ikke gitt stor uttelling, og da anser vi boikott som neste steg, sier han.

Store klubber som Rosenborg, Brann og Vålerenga har nå klubbvedtak på at boikott er løsningen. På Vålerengas årsmøte var det i praksis enstemmig, og vedtaket ble gjort uten særlig debatt.

May Romanos fra Amnesty International sa på et seminar for norsk sportspresse torsdag at Amnesty ikke tar standpunkt til boikott eller ikke. Men at oppmerksomheten er der og flomlyset er på.

- Nå er snart alle arenaene bygget ferdig, nå må vi også ha fokus på andre arbeidsgrupper i Qatar. Det er omlag to prosent av arbeidsstyrken som jobber på VM-anleggene nå, nå skal det rekrutteres mange folk til å ta seg av alle dem som kommer til Qatar i forbindelse med VM, sa hun.