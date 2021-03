Torsdagens TV-sport, time for time

05.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Montreal Canadiens fra Rogers Arena. (Vsport 1)

09.30: Golf, Qatar Masters (1,5 mill. dollar), på Europatouren for menn. Første spilledag fra Education City GC i Doha. Kristoffer Reitan fra Oslo Golfklubb er norsk deltaker. Han slår ut i selskap med Hennie du Plessis fra Sør-Afrika og danske Luca Bjerregaard kl. 09.00 norsk tid. (Vsport Golf)

10.00: Fristil, VM i Almaty, Kasakhstan: Hopp, lagfinaler. (Vsport 1)

13.33: Sykling, etapperittet Tirreno-Adriatico i Italia, UCIs verdenstour (5 av 33): 2. etappe (226 km) Camaiore – Chiusdino. (Eurosport N)

14.15: Sykling, etapperittet Paris-Nice i Frankrike, UCIs verdenstour (4 av 33): 5. etappe (200 km) Vienne – Bollène. Fem norske proffsyklister er med: Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Edvald Boasson Hagen, Odd Chr. Eiking og Amund Grøndahl Jansen. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

17.20: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto, Tsjekkia: Sprint 10 km menn. Skiskytterne er fortsatt i Tsjekkia, på søndagens jaktstart gjorde Tarjei Bø et kanonløp og vant foran broren Johannes Thingnes Bø, mens Sturla Holm Lægreid ble nummer fem. Disse tre ligger også på topp i verdenscupen sammenlagt når få renn gjenstår. Mellom lederen Johannes Thingnes Bø og toeren Lægreid skiller det bare 33 poeng. (Eurosport 1, NRK 1)

18.00: Golf, The Players Championship (15 mill. dollar), på PGA-touren for menn. Første spilledag fra TPC Sawgrass i Ponte Vedra Beach, Florida. En ny pengestinn og prestisjetung turnering for verdenseliten. Viktor Hovland var mentalt sliten og klappet litt sammen de to siste dagene av Arnold Palmer Invitational forrige helg. Nå venter enda en tøff oppgave og Hovland starter sin runde klokka 13.30 norsk tid i en meget sterk gruppe med amerikanerne Patrick Cantlay og Justin Thomas – alle tre ligger i topp 10 på PGA-tourens sammenlagtliste. Kristoffer Ventura sto som første reserve i går kveld og trengte bare et forfall i det 154 mann store feltet for å komme med i det gode selskap. (Eurosport N)

18.55: Fotball, UEFAs Europaliga menn, åttedelsfinaler 1. kamp: SK Slavia Praha – Rangers fra Sinobo Stadion. Leicesters banemenn Slavia prøver seg på et nytt britisk lag. Rangers ble sist helg skotske ligavinnere for 55. gang, men for første gang på 10 år. Er feiringen over nå? (TV 2 Sport Premium). Manchester United – AC Milan fra Old Trafford. To gigantiske fotballklubber møtes allerede. United og manager Ole Gunnar Solskjær møter opp med den ferske skalpen til erkerival Manchester City i beltet, mens AC Milan ser ut til å ha mistet ligaledelsen i Serie A til sin byrival Inter for godt denne sesongen. Milan slet seg også videre i forrige runde av Europaligaen mot Røde Stjerne ved hjelp av bortemålsregelen. Dessuten er Zlatan Ibrahimovic fortsatt skadd. Jens Petter Hauge fikk noen minutter som innbytter i Verona søndag, får han det nå? (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, åttedelsfinale 1. kamp: Granada CF – Molde fra Estadio Nuevo Los Cármenes. Kan kaptein Magnus Wolff Eikrem og Molde virkelig skape en ny sensasjon i denne cupen? Da de slo ut tyske Hoffenheim i forrige runde sendte det sjokkbølger Fotball-Europa rundt. Nå møter de et spansk lag som er i åttedelsfinale den første gangen de deltar i en av de europeiske klubbturneringene. Granada eliminerte sterke Napoli i forrige runde. De har ei lang skadeliste, men formen i hjemlige La Liga har likevel vært brukbar. Og de er sterke hjemme: De siste åtte ligakampene på Los Cármenes har bare gitt to tap, mot topplagene Atlético og Barcelona! (TV 2 Zebra)

21.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, åttedelsfinaler 1. kamp: Olympiakos – Arsenal fra Georgios Karaiskakis stadion i Pireus. Arsenal og Martin Ødegaard er tilbake på banen der de slo ut Benfica i forrige runde. Men nå er det banens virkelige hjemmelag de møter. Olympiakos eliminerte PSV Eindhoven sist og er dessuten ferske seriemestere i den greske Superligaen. (TV 2 Sport 1). Tottenham – Dinamo Zagreb fra Tottenham Hotspur Stadium i London. Spurs er absolutt blant favorittene til å løfte sitt første europeiske trofé siden 1984. Da må de eliminere en motstander som dette. Så å si hele spillerstallen er disponibel for Jose Mourinho, men vi regner med å få se det gamle klubbikonet Gareth Bale, som med seks scoringer og tre målgivende på sine siste seks kamper er tilbake i full form. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Washington Capitals fra Wells Fargo Center (Vsport 1), Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)