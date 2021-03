Syrstad Engen scoret da LSK Kvinner ble slått ut av mesterligaen av Wolfsburg

Norge — Både Engen og Karina Sævik startet kampen for Wolfsburg, som hadde med seg 2-0 fra første oppgjør i åttedelsfinalen.

Kampen ble spilt i ungarske Györ på grunn av koronarestriksjoner. Der holdt LSK-kvinnen godt unna de første 40 minuttene av kampen, men etter 43 minutter lå ballen i mål for det tyske laget.

Et innlegg fra venstresiden fant Pia-Sophie Wolter, som headet på mål. LSK-keeper Ida Norstrøm reddet først, men forsvarsspilleren Ida Gausdal klarte ikke å avverge ballen på strek og satte den i eget mål.

To minutter senere var Engen på farten. Hun fikk ballen utenfor 16-meteren og dro seg ut mot siden før hun satte ballen i det motsatte hjørnet, utakbart for keeper Norstrøm. Målet var 22-åringen fra Melhus' første mål i denne sesongens Champions League.

Etter 80 minutter prøvde Camilla Linberg seg på et spektakulært brassespark, men Wolfsburg-keeper Katarzyna Kiedrzynek fikk ballen rett på seg.

2-0-seieren betyr at Wolfsburg vant 4-0 sammenlagt over to oppgjør og er videre til kvartfinalen.

[ Rekord-Haaland sendte Dortmund til kvartfinale i mesterligaen ]