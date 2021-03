Onsdagens TV-sport, time for time

10.00: Fristil, VM i Almaty, Kasakhstan: Hopp, kvinner og menn. Finaler. (Vsport 1)

13.55: Fotball, UEFAs mesterliga kvinner, åttedelsfinale 2. kamp: Brøndby – Lyon fra Brøndby Stadion. De norske forsvarsspillerne Malin Sunde og Katrine Winnem Jørgensen i Brøndby får en tøff vei videre her. Lyon vant hjemmekampen 2–0. (Vsport 1)

14.30: Sykling, etapperittet Paris-Nice i Frankrike, UCIs verdenstour (4 av 33), 4. etappe (187,5 km): Chalon-sur-Saône – Chiroubles. Fem norske proffsyklister er med: Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Edvald Boasson Hagen, Odd Chr. Eiking og Amund Grøndahl Jansen. (Eurosport 1, TV 2 Sport 2)

15.55: Fotball, UEFAs mesterliga kvinner, åttedelsfinale 2. kamp: Fortuna Hjørring – FC Barcelona fra Hjørring Stadion. Hun er sannsynligvis Norges beste kvinnelige fotballspiller for tida: Barcelonas offensive strateg Caroline Graham Hansen har absolutt levert varene siden hun i mai for snart to år siden dro til Barca etter fem sesonger i tyske Wolfsburg. 26-åringen fra Oslo har i stadig større grad tatt tilretteleggerens rolle på høyrekanten. Senest i hjemmekampen mot Hjørring for en uke siden la hun målgivende pasninger til Barcelonas tre første mål i 4–0-seieren. Men hun vet også selv hvor målet står. I hjemlig liga – der Barca er suverene med 18 strake seiere – har hun gjort sju mål på 15 spilte kamper, mens hun i mesterligaen har gjort to mål på tre kamper. (Vsport 1)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, fra 20. runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen fra Schüco Arena. Bare bunnlaget Schalke har scoret færre mål enn hjemmelaget her. Det har dratt Arminia ned i nedrykkssonen. Kun seier er godt nok mot Werder som ligger fire plasser og åtte poeng foran. (Vsport 1)

19.00: Fotball, fransk Ligue 1, fra 22. runde: Olympique Marseille – Rennes fra Stade Vélodrome. Nummer åtte og ti på tabellen, Rennes i svakest form med fire strake tap. (Vsport 2)

19.00: Fotball, spansk La Liga, fra 18. runde: Atlético Madrid – Athletic Bilbao fra Wanda Metropolitano. Atlético tviholder på serieledelsen og fikk 1–1 i byderbyet mot Real sist. Vinner de denne øker de forspranget til Barcelona til seks poeng. (Strive TV)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, fra 33. runde: Manchester City – Southampton fra Etihad Stadium. City gikk på en smell i byderbyet mot United og rekken på 28 strake kamper uten tap tok slutt. Men Pep Guardiolas karer starter vel like gjerne en ny her? City er PLs beste hjemmelag, med 11-2-2 (seier, uavgjort, tap) og 31–11 i målforskjell på Etihad denne sesongen. På toppen av PL-tabellen ligger de nå 11 poeng foran Manchester United. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, åttedelsfinaler 2. kamp: Paris Saint-Germain – FC Barcelona fra Parc des Princes. PSG vant hele 4–1 borte. Er løpet kjørt for Lionel Messi og Barcelona, eller klarer de å gjenskape mirakelet fra våren 2017? Da lå de også under med tre mål før returkampen mot PSG, men gikk videre likevel. (TV 2 Sport 1). Liverpool – RB Leipzig fra Puskas Arena i Budapest. Liverpool var gode da de slo Alexander Sørloths Leipzig 2–0 på denne banen i det første oppgjøret. Dessuten betyr nøytral grunn at Jürgen Klopps mannskap slipper å tenke på det spøkelset som har krøpet fram fra skyggene under folketomme Anfield-tribuner etter nyttår. 0–1 for Fulham søndag var Liverpools sjette strake hjemmetap i Premier League i 2021. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Vegas Golden Knights fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Etter ei fin seiersrekke har Mats Zuccarello og lagkompisene i Wild gått på noen tap de siste kampene. Men de slo topplaget Vegas 2–0 hjemme natt til tirsdag og holder tak i en sluttspillplass i West Division. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Arizona Coyotes fra Ball Arena i Denver. Coyotes vant tilsvarende kamp 3–2 natt til tirsdag. (Vsport 2)