Også VIF vil ha boikott av Qatar

En rekke norske klubber har de siste dagene diskutert eventuell norsk boikott av fotball-VM i Qatar i 2022. Onsdag kveld kom også årsmøtet i Vålerenga til samme konklusjon.

Årsmøtet vedtok også en resolusjon i forhold til såkalt sportsvasking, at klubben ikke skal legge treningsleirer eller samarbeide med stater som åpenbart bryter menneskerettighetene.

Saken om Qatar-boikott kommer opp på Norges Fotballforbunds ting kommende helg, men NFF-styret ønsker saken utsatt til et ekstraordinært ting. De anser saken som for stor til at den kan behandles som et benkeforslag.

Avtroppende styreleder i VIF Fotball Elite, Thomas Baardseng, forklarte at styret støttet forslageneBåde om sportsvasking og VM-boikott. Det ble diskutert noen formaliteter om det skulle inn i klubbens lover eller være en retningslinje som klubben jobber etter.

Diskusjonen om norsk boikott av fotball-VM har eksplodert de siste dagene, elleve år etter at Qatar ble tildelt mesterskapet. Forslagsstillerne Lars Schou (sportsvasking) og Ole Kristian Sandvig (Qatar-VM) utdypet sine forslag.

Det ble også en diskusjon om forslaget om sportsvasking skulle omfatte spillersalg- og kjøp, men det spørsmålet var det enighet måtte utredes nærmere. Som VIF-trener Dag-Eilev Fagermo spurte i Dagsavisen: – Skal man ikke kunne selge spillere til Kina eller Tyrkia?

Det ble også vedtatt at klubben skulle etablere en egen etisk komite der Klanen skulle ha en medlem.

Forslagene ble vedtatt med 78 mot 1 stemme. Årsmøtet ble avholdt digitalt.

Vålerenga Fotball Elite får også ny ledelse. Tuva Ørbeck Sørheim blir ny leder og Zaineb Al-Samarai ny nestleder. Sistnevnte sitter også i styret i Norges Idrettsforbund. Begge ble valgt uten motkandidater.

