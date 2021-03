Mer Solskjær-hjelp på overgangsmarkedet: United har ansatt sportsdirektør

Ansettelsen av en sportsdirektør er en nyhet Manchester United-fansen har ventet på i mange år. Fram til nå har det ikke vært noen funksjon mellom klubbdirektør Ed Woodward og manager Ole Gunnar Solskjær. I de fleste andre storklubber i Europa er det vanlig med et slikt mellomledd.

Solskjær er fornøyd med nyansettelsene, men tror ikke de kommer til å endre så mye i klubben.

– Jeg er virkelig glad for at vi har tatt denne avgjørelsen. Jeg har kjent John siden jeg kom hit. Det er mest en formell rolle. Han har jobbet i kulissene hele veien. Og dette endrer egentlig ikke noe. Jeg har jobbet tett med John i flere år allerede, sier nordmannen og legger til at han først og fremst er glad for kontinuiteten i klubben.

Sjef for akademiet

Han kan ikke regne med å bruke Fletcher like mye som førstelagstrener som følge av skottens nye jobb.

– Darren skal kombinere det med trenerjobben, men kanskje jobbe noe mindre på trenersiden, sier han.

Murtough har vært sjef for Uniteds akademi og utviklingsavdeling. United skriver på sitt nettsted at han vil få ansvar for operasjoner og strategi i alle fotballfunksjoner i klubben.

«Denne ansettelsen bygger på jobben John allerede har gjort de siste årene, der han har samarbeidet tett med Ole Gunnar Solskjær og resten av støtteapparatet med å bygge strukturene, prosessene og kulturen som skal gi vedvarende suksess på banen», skriver Premier League-klubben.

Styrkes

Murtough vil jobbe svært tett med Uniteds norske manager, særlig på overgangsmarkedet. United og direktør Woodward har ofte fått kritikk for ikke å klare å hale i land de største overgangene.

– Dette er svært viktige ansettelser som forsterker framgangen vi har gjort som klubb de siste årene, sier Woodward, som roser jobben Murtough har gjort som akademisjef.

– Vi har styrket rekrutteringen fra akademiet, og John har vært en integrert del av framgangen vår på dette området. Hans dype forståelse for utvikling sikrer at klubbens tradisjon for å få fram unge spillere fra akademiet fortsetter.

Fletcher-opprykk

Fletcher, som spilte for klubben fra 2002 til 2015, ble så sent som i januar hentet inn i Solskjærs trenerteam. Han går inn i en rolle som teknisk direktør, der han skal bidra med kunnskap om på fotball- og prestasjonsområdet.

Det er også klart at Uniteds sjefforhandler Matt Judge har fått en ny tittel. Han blir direktør for fotballforhandlinger.

– Jeg gleder meg stort over at John og Darren har akseptert disse rollene. Jeg ser fram til bidraget de skal komme med, sammen med Ole og resten av støtteapparatet, på vår vei mot framtidig suksess, sier Woodward.