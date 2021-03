VG: 16 av 18 fotballkretser ønsker ekstraordinært fotballting om boikott av Qatar-VM

Av de 18 kretslederne er det kun lederne i Finnmark og Troms som ikke vil uttale seg til VG om hvor de står i saken. De øvrige gir uttrykk for at et ekstraordinært ting vil være løsningen.

Etter at Tromsø gikk ut med krav om at norsk fotball må boikotte Qatar-VM på grunn av arbeidsforholdene til fremmedarbeiderne som gjør VM-drømmen mulig, har flere klubber støttet opp om boikottkravet.

Saken kan komme opp allerede på kommende helgs fotballting dersom det kommer benkeforslag om dette. For at saken skal behandles må to tredeler av tingdelegatene stille seg bak.

Norsk Toppfotball har imidlertid bedt om at det kalles inn til et ekstra forbundsting som senere i år kan ta stilling til spørsmålet om boikott av VM i Qatar.

– Benkeforslag er et godt alternativ dersom man trenger å få gjennom noe raskt. Men her har vi ikke dårlig tid. Derfor vil ekstraordinært ting være en fornuftig tilnærming, begrunner Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball, til VG.