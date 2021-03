Tirsdagens TV-sport, time for time

07.45: Fristil, VM i Almaty, Kasakhstan: Parallell kulekjøring kvinner og menn, kvalifisering. (Vsport +)

10.00: Fristil, VM i Almaty, Kasakhstan: Parallell kulekjøring kvinner og menn, finaler. (Vsport 1)

14.30: Sykling, etapperittet Paris-Nice i Frankrike, UCIs verdenstour (4 av 33): 3. etappe, 14,4 km individuell tempo i Gien. Med de norske proffene Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Edvald Boasson Hagen, Odd Chr. Eiking og Amund Grøndahl Jansen. (TV2, Eurosport N)

17.30: Ishockey, Kontinental Hockey League (KHL), åttedelsfinale i sluttspillet, fjerde kamp: Jokerit Helsinki – Lokomotiv Jaroslavl fra Arena-2000 i Jaroslavl. Finske Jokerit har kniven på strupen nå. Lokomotiv leder 3–0 i kamper før denne. Finland er koronastengt, også Jokerits hjemmearena Hartwall Arena i Helsingfors. Derfor spiller Jokerit nå alle kampene på bortebane. Det er neppe noen fordel, selv om det er restriksjoner i Russland også. Bare rundt 3.000 tilskuere får tilgang til arenaen. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk League One, 35. runde: Portsmouth – Sunderland fra Fratton Park. Viktig oppgjør på engelsk nivå tre. De to gamle Premier League-klubbene slåss intenst for opprykk. Sunderland på fjerdeplass har best form og har ikke tapt på seks ligakamper nå. Portsmouth holder den siste playoff-plassen, fem poeng bak. (Vsport 2)

21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, åttedelsfinaler 2. kamp: Borussia Dortmund – Sevilla fra Signal Iduna Park. Dortmund vant 3–2 i Spania og er slik sett i førersetet, men her er neppe alt avgjort. Dortmund har slitt med fallende tendens i sine kamper en stund og har lett for å slippe inn mål mot slutten. Etter en glitrende første omgang i Spania ledet Dortmund 3–1. Da hadde Erling Braut Haaland bidratt med to scoringer og en målgivende. Sevilla reduserte en gang til etter 82 minutter, og mot slutten var det så vidt båten bar for tyskerne. Mønsteret lignet litt da Dortmund møtte Bayern München borte til storkamp i Bundesliga lørdag. Igjen fikk de en fantastisk start med to Haaland-scoringer før det var gått ti minutter. Nå var rett nok Bayern ajour på 2–2 ved pause, men sikret ikke seieren 4–2 før de siste scoringene kom i det 88. og 90. minutt. Haaland fikk en smell i akillessenen i kampen mot Bayern og ble byttet ut etter om lag en time, men var tilbake på treningsfeltet i går, mandag. Alt tyder på at han er klar til dyst i kveld. (TV 2 Sport 1)

00.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – New York Rangers fra PPG Paints Arena. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets fra Scotiabank Arena. (Vsport 2)

02.30: Ishockey, NHL: Dallas Stars – Chicago Blackhawks fra American Airlines Center. (Vsport 1)