Klæbo takker for massiv støtte – vil ikke uttale seg om ankesaken

Det opplyser pappa Haakon Klæbo i en epost til NTB et drøyt døgn etter den mye omtalte målgangen i Oberstdorf.

Klæbo var først over målstreken på femmila, men ble etter lange diskusjoner og protester fra både norsk og russisk side disket for å obstruert Alexandr Bolsjunov.

Dagen derpå begynner langrennsstjernen å få situasjonen litt på avstand.

– Det er klart at situasjonen som oppsto i går preger ham, men den verste skuffelsen har nok lagt seg. Utallige tilbakemeldinger og støtte fra fjern og nær har gjort han godt, sier pappa Haakon Klæbo.

Tusenvis av støttemeldinger

Han opplyser videre at sønnen har mottatt støtteerklæringer i forbausende stort antall det siste døgnet.

– Den støtten som Johannes opplevde i går, setter han veldig stor pris på. Både han og vi har nok forstått at skifamilien og engasjementet til folk er langt større enn hva noen av oss kunne sett for oss, sier Haakon Klæbo – og utdyper:

– Tilbakemeldingene har vært støttende, og ikke minst mange. Faktisk mange tusen i antall.

Norges Skiforbund har varslet at det jobbes med å anke avgjørelsen om å diskvalifisere Klæbo til Det internasjonale skiforbundets appellkomité.

Den videre prosessen vil pappa Klæbo si minst mulig om.

– Norges Skiforbund har satt ned en gruppe gode ressurser som arbeider med ankesaken. Vi har sagt hva vi mener om den saken, så får det være opp til FIS å ta endelige stilling til anken når den kommer, sier han.

Rørt morfar

I mandagens uttalelse setter også morfar og trener Kåre Høsflot ord på hvordan han opplevde søndagens intense Oberstdorf-drama. Han sier han ble rørt av å se barnebarnets prestasjon.

– Klart jeg ble rørt av Johannes i går. For det første var prestasjonen helt enorm. For det andre var nedturen etterpå svært vanskelig å takle, sier han.

Kåre Høsflot kaller videre VM-femmila en opplevelse for livet og hevder at barnebarnet satte kritikerne sine på plass.

– Jeg vil påstå at det var det beste rennet Johannes noensinne har gått – og kanskje det viktigste. Der fikk han kraftig poengtert at han er noe mer enn en sprinter – og at repertoaret hans er bredere enn hva kritikerne har ment og trodd. Jeg har ikke ord for å beskrive hans prestasjon i går.

Overrasket er Kåre Høsflot samtidig ikke over den sterke prestasjonen. Han sier han har visst at kapasiteten var der, men at det kun manglet bevis for det.

Klar for ny femmil

Hovedpersonen selv satte mandag kursen for sveitsiske Engadin mandag. Der skal Johannes Høsflot Klæbo avslutte verdenscupen kommende helg.

På programmet står blant annet en ny femmil. Rennene i Sveits erstatter de avlyste konkurransene i Holmenkollen.

– Det er klart at oppladningen ikke er ideell, men han er klar for konkurranser igjen. Så får vi se hvordan det blir, sier pappa Klæbo.

I tillegg til femmil jaktstart skal det også gås 15 kilometer i klassisk stil fellesstart i Engadin.