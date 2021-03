Svensk nettsted: Zlatan gjør landslagscomeback

Nettstedet hevder at det har flere ulike kilder på at Zlatan-comebacket er reelt. Ryktene om en Sverige-retur for stjernespissen har gått i lang tid.

Ibrahimovic ga seg på landslaget etter EM i 2016. Det siste året har han med suksess spilt for Milan i Italia.

Sverige innleder VM-kvalifiseringen hjemme mot Georgia 25. mars. Tre dager senere venter Kosovo på bortebane. Svenskene skal også ha en treningskamp mot Estland.

Stemmer opplysningene til Fotbolldirekt, vil Ibrahimovic være aktuell for alle disse kampene. Det svenske landslagets administrative sjef, Stefan Pettersson, verken bekrefter eller avkrefter saken.

– Det kan jeg ikke. Troppen tas ut 16. mars. Da får vi se hvem som er med, sier han til TT.

I en uttalelse fra landslagsleiren står det at partene holder kontakten.

«Det landslagstrener Janne Andersson sa etter at han møtte Zlatan i Milano i november, er fortsatt det som gjelder. Det var en bra prat, og dialogen med Zlatan fortsetter», skriver lagets pressesjef Jakob Kakembo Andersson.

Ibrahimovic er for tiden ute med en lårskade. Ifølge flere medier kan veteranen gå glipp av åttedelsfinalen i europaligaen mot Manchester United.

[ Zlatan ute i tre uker – kan miste Solskjær-møte ]