Da hun passerte norske sekundanter og løpere på sisterunden hørte hun de spille av DDE og “Det går likar no”. Det hadde faktisk aldri gått bedre.

Ledelsen var på nesten tre minutter til den lille gruppen som utgjorde sølvkampen og som skapte sin egen dramatiske tremil bak der. Den endte med Heidi Weng i gledestårer og med Frida Karlsson i smertetårer (brist i underarmen?). Men i målgården hadde Therese Johaug stått en stund og ville ha vunnet med over tre minutter hvis hun ikke hadde begynt å snakke med omgivelsene på de siste kilometerne inn mot mål.

Når du kan synge DDE på sisterunden på en VM-tremil, vet du antakelig at du har gått et godt løp. Slik vi leser Johaug mener hun at hun har gått sine livs løp i Oberstdorf. Den lille trusselen som var antydet fra Sverige og USA smeltet bort i vårsola i Tyskland. Evnen til holde konsentrasjonen og teknikken i 30 kilometer er helt unik. Planen var å ta det rolig på førsterunden. Mulig hun gjorde det, men hun stakk allerede da.

– Jeg er vokst opp med Åge og DDE og jeg er fra bygda, så du vet hvordan dette blir, sa Johaug til NRK-reporter Harald Thingnes da hun skulle beskrive hendelsene på sisterunden. Da skjønte hun at hun ville vinne dette løpet med fall, eller inntak av Kvikklunsj og appelsin i siste motbakke. Men det var full spiker helt til oppløpet. Der begynte feiringen og brølene hun leverte etter målpassering beskrev noe av det hun ville ha ut.

Så kom Heidi Weng og tok dagens norske “Klæbo” ved å knuse svenskene i den siste motbakken. Sølvmedaljen var som gull for henne og hun forklarte det med da hun listet opp det siste års problemer. Som startet med koronasmitte i Canada i fjor vår, fortsatte med insektbitt og påfølgende antibiotikakur i sommer før hun gikk inn i en sesong uten selvtillit. I VM har hun gjort sesongens beste løp. Da kom tårene hos henne også, hun som følte litt skyld for at hun hadde kjørt over Ebba Andersen da svensken falt og skapte den ekstra dramatikken på denne tremila.

Alene på hele stadion. Therese Johaug tok for første gang fire gull i ett mesterskap. (KAI PFAFFENBACH/Reuters)

Rørt var også Therese Johaug. Hun tar ikke slike seire som noen selvfølge lengre. Det er ti år siden hennes ikoniske seier på samme distanse under VM i Holmenkollen, noe som faktisk var hennes første seier på øverste nivå. De ti årene har inneholdt betydelige opp- og nedturer, de to siste VM har vært en fest, men tilfeldighetene gjør at hun fortsatt mangler individuelt OL-gull. I Sotsji 2014 var det norsk smørebom, i Pyeongchang 2018 var hun utestengt. Og ingen vet om det kan bli noe vinter-OL i Beijing i 2022.

Dette har hun innsett, derfor tar hun nå forbehold om hva som skjer etter hver sesong. Hvordan “huggu” føles. Hun har andre planer også. OL-løpene neste år går jo ikke i Beijing, men i fjellområdet Zhangjiakou på 1600 meters høyde. Det betyr lang akklimatisering i høyden foran det mesterskapet.

I en usikker verden må hun bare nyte dagene slik de er. Lørdag nøt hun antakelig hver eneste meter på de tre milene på vei til hennes fjortende VM-gull. Som samtidig var hennes mest suverene noensinne.

Ski-VM nordiske grener i Oberstdorf, Tyskland lørdag:

Langrenn, 30 km klassisk kvinner:

GULL: Therese Johaug, Norge 1.24.56,3,

SØLV: Heidi Weng, Norge 2.34,2 min. bak,

BRONSE: Frida Karlsson, Sverige 2.34,8,

4) Ebba Andersson, Sverige 2.36,3, 5) Teresa Stadlober, Østerrike 2.46,6, 6) Anne Kjersti Kalvå, Norge 3.30,2, 7) Tiril Udnes Weng, Norge 3.33,5, 8) Krista Pärmäkoski, Finland 3.41,7, 9) Tatjana Sorina, RSF (Russlands skiforbund) 3.51,3, 10) Laura Gimmler, Tyskland 4.08,6.

Øvrig norsk: 25) Helene Marie Fossesholm 6.49,2.

48 utøvere fikk plassering.

