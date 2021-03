Lørdagens tv-sport, time for time

09.30: Alpint, verdenscup kvinner i Jasna, Slovakia: Storslalåm 1. omgang. (Eurosport 1, SVT1)

10.00: Ski-VM: Kombinert lagsprint, menn, hopp (HS137). (NRK1, Eurosport N)

11.00: Alpint, verdenscup menn i Saalbach-Hinterglemm, Østerrike: Utfor. Rennet skulle opprinnelig gått i Kvitfjell. (Eurosport 1, SVT2)

11.00: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto na Morave, Tsjekkia, sprint: 7,5 km kvinner. (NRK1, Eurosport N)

12.30: Ski-VM: 30 km klassisk fellesstart kvinner. Therese Johaug er tittelforsvarer og stor favoritt. Og kan for første gang i sin karriere ta sitt fjerde gull i samme mesterskap. Med seg på det norske laget har hun Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå. (NRK1, Eurosport N)

12.30: Sykling, Strade Bianche i Italia, 184 km Siena – Siena, verdenstouren. (Eurosport 1)

12.30: Alpint, verdenscup kvinner i Jasna, Slovakia: Storslalåm 1. omgang. (Eurosport 1, SVT1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (27. runde): Burnley – Arsenal fra Turf Moor. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie (35. runde): Watford – Nottingham Forest. (Vsport2)

15.00: Ski-VM: Kombinert, lagsprint menn, 2 x 7,5 km langrenn. (NRK1)

15.00: Tennis, ATP-turneringen World Tennis Tournament, ATP 500 i Rotterdam, første semifinale. (Eurosport N)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (24. runde): Borussia Mönchengladbach – Leverkusen (Vsport+), Freiburg – RB Leipzig. (Vsport1)

15.40: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto na Morave, Tsjekkia, sprint: 10 km menn. (NRK2)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (27. runde): Sheffield United – Southampton fra Bramall Lane. (TV2 Sport Premium)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (35. runde): Norwich – Luton. (Vsport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (26. runde): Elche – Sevilla. (Strive TV)

17.00: Ski-VM: Hopp: Lagkonkurranse menn (HS137). (NRK1, Eurosport 1)

18.00: Håndball, mesterligaen kvinner, åttedelsfinaler 1. kamp: Vipers Kristiansand – Odense. (Viasat4)

18.30: Golf, Arnold Palmer Invitational (9,3 mill. dollar), PGA-turnering menn i Orlando, Florida med Viktor Hovland og Kristoffer Ventura. (Eurosport N)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (27. runde): Aston Villa – Wolverhampton fra Villa Park. (TV2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (24. runde): Bayern München – Borussia Dortmund fra Allianz Arena i München. Helgens storoppgjør i Tyskland der Erling Braut Haaland gjerne vil vise seg fram selv om laget hans ligger 13 poeng bak serielederen. (Viasat4)

19.00: Ishockey, NHL: New York Islanders - Buffalo Sabres. (Vsport+), New Jersey Devils - New York Rangers. (Vsport3)

19.30: Tennis, ATP-turneringen World Tennis Tournament, ATP 500 i Rotterdam, andre semifinale. (Eurosport N)

19.50: Friidrett, EM innendørs i Torun, Polen, 3. dag: Finaler (6): Stav kvinner 19.15, lengde kvinner 19.40, 1500 m kvinner 19.50, 400 m menn 20.10, 400 m kvinner 20.25, 60 m menn 20.58. (NRK2)

20.00: Ishockey, NHL: Nashville Predators - Florida Panthers. (Vsport2)

20.30: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,5 mill. dollar) i Ocala, Florida, tredje spilledag. (Viasat Golf)

20.45: Fotball, italiensk Serie A menn (26. runde): Juventus – Lazio. (Strive TV)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (27. runde): Brighton – Leicester fra Falmer Stadium. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (26. runde): Osasuna – Barcelona. (Strive TV)

21.10: Fotball, fransk cup menn, 16-delsfinaler: Brest – Paris Saint-Germain. (Vsport1)

22.00: Motorsport, Nascar Xfinity Series, Alsco 300 fra Las Vegas Motor Speedway. (Vsport3)

01.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes - Minnesota Wild. (Vsport1), Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers - Calgary Flames. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks - Vegas Golden Knights. (Vsport2)









































