Haaland-dobbel mot Bayern: Skadd av banen etter Borussia-kollaps

Like før slutt avgjorde Leon Goretzka for vertene. Lewandowski fullførte kvelden for Bayern kort etter.

– Det var en interessant kamp for oss og fansen. Vi viste alle at vi ønsker å beholde førsteplassen, sa Lewandowski etter kampen.

Bayerns Jérôme Boateng taklet Haaland hardt tidlig i andreomgangen. Allerede etter snaut 60 minutter, var kampen over for ham på grunn av ankelsmerter.

Sjokkstart

De første rapportene i tyske medier tyder på at Borussia Dortmund ikke tok noen sjanse med Haaland før Champions League-kampen til uka.

Før det leverte Haaland – igjen. Det tok bare 74 sekunder før Borussia Dortmund-spissen ordnet 0-1 fra 18-19 meter. Ballen var så vidt borti Boateng på vei inn bak Manuel Neuer.

Haaland trengte ikke mer enn ytterligere vel sju minutter før han slo til på ny. 0-2-målet var lett for ham å bredside inn i åpent bur. Spurten i forkant ga ham rommet han trengte.

– Hva skjer her?, skrev Tysklands største avis Bild i sitt direktereferat etter Haalands andre mål.

Avisen gir både Haaland og Lewandowski toppkarakteren 1 på sin spillerbørs.

Etter dobbeltledelsen ble Borussia presset hardt tilbake på banen, og reduseringen kom ikke uventet. Det var kampens andre gigant som fikk Bayern tilbake i oppgjøret.

Lewandowski styrte inn 1-2 etter 25 minutters spill. Like før pause utlignet så hjemmelaget til 2-2 på straffe ved polakken.

De største

– Han har det store potensialet. Med ham på banen er laget hans mer trygt. Han viste at han alltid er klar for å score mål. Han er ung, og framtiden hans er stor, sa Lewandowski om Haaland.

Oppsnakket til kampen har i flere dager dreid seg om duellen mellom nordmannen og Lewandowski. På tysk TV var det stort sett disse to spillerne som ble zoomet inn under oppvarmingen.

Tyskernes landslagstrener Joachim Löw var en av få tilskuere på tribunen i München.

Borussia Dortmund er oppe i seks strake serietap borte mot Bayern og en målforskjell på hele 4-28.

Dortmund spiller returoppgjør hjemme i Champions League mot Sevilla tirsdag. Haaland scoret to ganger i Spania i 3-2-seieren i åttedelsfinalen.

Flytter?

Den norske 20-åringen er linket til fire-fem storklubber etter denne sesongen. Flere tyske medier melder at det foreligger en utkjøpsklausul på cirka 800 millioner kroner og at denne kan komme i spill fra sommeren 2022.

En budrunde om Haaland allerede etter denne sesongen, er ikke utenkelig. At han skifter klubb med en pris på godt over en milliard kroner om noen måneder, vil ikke komme som noen stor overraskelse.