Golberg går VM-femmila

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger utgjør resten av Norges lag. Det ble klart tidlig lørdag formiddag.

Femmila blir Golbergs første distanserenn i et VM. I OL-sammenheng har han en 18.-plass fra 15-kilometeren i Sotsji i 2014.

Fredag var han med å bli verdensmester på stafett. Det ble derimot ingen enkel ferd for stafettdebutanten. Som eneste løper på åpningsetappen valgte han klisterski og ikke rubbeski. Det førte til et tungt løp for Golberg, som måtte kjempe for å ikke tape mer enn ett minutt.

– Jeg har lagt gårsdagen bak meg raskest mulig. Det var ikke den formbekreftelsen jeg hadde håpet på, men jeg tror jeg er i god form, sa Golberg da femmilslaget ble presentert.

– Jeg liker å gå lange løp, så jeg håper det blir et jevnt hardt løp slik at jeg kan være blant dem som er med lenge, la han til.

Golberg ble foretrukket foran Martin Løwstrøm Nyenget. Det var bare de to det sto imellom om den siste plassen. Sjur Røthe reiste hjem fra VM i midtuken.

Holund stiller til start i Oberstdorf som tittelforsvarer. For to år siden vant han femmila i fri teknikk i Seefeld-VM. Denne gangen skal distansen gås i klassisk stil. 32-åringen tok onsdag gullet på 15-kilometeren.

Søndagens konkurranse er den siste i VM.

[ Ski-VM 2021 – her er fullt program dag for dag ]