Slik vil Bjørgen løfte langrenn ut av krisen

Norge — Så langt har Norge tatt seks av ni langrennsgull i ski-VM i Oberstdorf. De tre øvrige har gått til Sverige (to) og Russland.

– Jeg er bekymret for langrenn internasjonalt. Det er kjempeviktig at vi får med flere nasjoner fra Mellom-Europa og resten av verden. Det er ikke bra om interessen bare er der i Norge, Sverige og Russland, sier Bjørgen i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT.

Den tidligere langrennsdronningen er blitt mer urolig den siste tiden.

– Jo mindre snø det blir, desto vanskeligere blir det med rekrutteringen, påpeker trønderen.

Må gjøre mer

Bjørgen synes lagsprinten ble et lysglimt i VM. Der ble medaljene fordelt på seks land. Men hun mener langt mer må til for å løfte den internasjonale interessen.

– Norge og Sverige må dele på erfaringene sine til andre nasjoner. Vi kan bli enda bedre til å invitere andre land og la dem ta del i våre treninger og gi dem mer kunnskap.

40-åringen støtter sterkt et norsk initiativ om å åpne juniorsamlinger for løpere fra andre nasjoner og ha seminarer for andre lands trenere.

Åpen

Bjørgen ønsker også selv å bidra med deling av kunnskap.

– Jeg har blant annet vært åpen om treningene mine. Alt er dokumentert gjennom årene og tilgjengelig for alle som er interessert.

Bjørgen la opp som langrennsløper i 2018. Hun er tidenes vinterolympier og vant hele 18-VM-gull. Søndag gjør hun etter planen comeback i det ni mil lange Vasaloppet. Det er i år ingen massemønstring på grunn av koronasituasjonen, men eliteklassene får gå.